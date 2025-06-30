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KODE


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
08.12.2000 Motorola инвестировала в Talking Drum Inc. 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

KODE и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот 73 8
Agima - Агима 24 8
Apple Inc 12308 4
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 3
data.ai - App Annie 85 3
InfoShell - ИнфоШелл 15 3
Cleverence - Клеверенс 23 3
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 3
Крок - Croc 1787 3
Google LLC 11993 3
65apps - 65 Гигабайт 9 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 453 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 2
Ростелеком 10001 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 305 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 28 2
Alibaba Group 438 1
Yandex - Яндекс 7851 1
Huawei 4042 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Team Force - Тим Форс 16 1
Upwork 9 1
Magora Systems - Магора 5 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
АйТи 1390 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 665 1
Lenovo Motorola 3509 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Agima.Mobile 8 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
SimbirSoft - СимбирСофт 84 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 826 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 473 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 495 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
X5 Group - Перекрёсток 582 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1059 1
Walt Disney Company 629 1
Naspers 83 1
Uber 333 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1265 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1184 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 304 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2214 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 325 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 7
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 4
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Google Android 14345 6
Apple - App Store 2946 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 880 6
Apple iOS 8007 5
Google Play - Google Store - Android Market 3362 4
Kaspersky OS 130 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 574 3
ByteDance - TikTok 288 2
Huawei AppGallery 301 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5498 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7189 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1087 2
Apple iPad 3888 2
VK RuStore - Рустор 414 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 85 2
Google Flutter 56 2
FreePik 1174 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 47 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Apple Siri - Голосовой помощник 403 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 719 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Google YouTube Music 43 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 14 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 409 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 124 1
Linux OS 10315 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 130 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Statista 241 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 162 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 497 1
Короткий Павел 4 3
Козак Алексей 3 3
Врацкий Андрей 145 3
Ворожищев Александр 3 3
Николенко Николай 11 3
Семчук Иван 12 2
Крайнов Владислав 5 2
Вайсман Михаил 3 2
Михайлов Артем 8 2
Панкрушев Дмитрий 8 2
Морозова Инга 2 2
Михеев Иван 3 2
Распопова Диана 2 2
Казенюк Антон 3 2
Кузнецов Александр 133 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Симоненко Максим 1 1
Стариков Николай 3 1
Ерин Евгений 1 1
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 2 1
Мазин Вадим 1 1
Ежов Василий 42 1
Фомин Василий 2 1
Гудзь Всеволод 1 1
Баженов Сергей 6 1
Фролов Виктор 11 1
Котенко Дмитрий 7 1
Дубинин Виталий 2 1
Федорчук Виталий 1 1
Дырма Михаил 1 1
Мухин Василий 9 1
Яковлев Николай 4 1
Бурлаков Виктор 3 1
Костин Дмитрий 9 1
Денисюк Сергей 2 1
Антипин Иван 1 1
Карамов Эльдар 1 1
Анисимов Максим 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1346 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3554 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 964 1
Россия - СФО - Новосибирск 4468 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 746 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 726 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 919 1
Азия - Азиатский регион 5629 1
Ближний Восток 2991 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 630 1
Казахстан - Республика 5674 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4788 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5070 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 3
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3252 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6631 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 713 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5138 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1294 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2289 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1782 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7467 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1163 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 900 1
Энергетика - Energy - Energetically 5278 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6112 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1499 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5208 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5069 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1102 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2003 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 10
CNews Mobile - рейтинг 22 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 2
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 1
День молодёжи - 27 июня 948 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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