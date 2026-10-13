Пущено с молотка ПО для запуска Android-приложений на российской ОС «Аврора». Его создала ИТ-компания бывшего питерского вице-губернатора

Права на ПО обанкротившейся всего через три года после основания компании, создателя сервисов для установки Android-приложений и Telegram на защищенные гаджеты для чиновников, выставлены на продажу. Будет ли интерес у инвесторов, пока не ясно. Низкий спрос стал одной из причин банкротства предприятия.



Права на ПО продаются

Решением конкурсного управляющего ООО «Авроид» на торги выставлены исключительные права компании на разработанное ею ПО для отечественной защищенной ОС «Аврора». Торги назначены на 18 ноября, выяснили «Ведомости».

Начальная цена всего лота — 794 млн руб. Он включает права на «Авроид Платформу» (решение для запуска Android-приложений на «Авроре», оценена в 339 млн руб. вместе с обеспечивающими ее работу инструментами), на клиента к мессенджеру Tavro (совместимый с «Авророй» сторонний клиент мессенджера Telegram, оценен в 200 млн руб.) и решения на базе Linux.

ИТ-компанию бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова и бизнесмена Дмитрия Комиссарова ООО «Авроид», зарегистрированную в 2023 г. в Светлогорске Калининградской области, в июне 2026 г. суд признал банкротом, как писал CNews.

Будет ли интерес у инвесторов?

Наибольший интерес для инвесторов могут представлять права на «Авроид платформу», рассказали изданию опрошенные эксперты.

mammela / Pixabay Разработчик-банкрот продает права на созданное им ПО

«Аврора» разработана компанией «Открытая мобильная платформа» в первую очередь для госструктур и корпораций. По словам генерального директора «Сайбер Бизнес Консалтинг» Дмитрия Лившина, прямых аналогов у платформы пока нет и права на нее при снижении цены могут заинтересовать производителя устройств на «Авроре» или крупного системного интегратора. Многие компании заинтересованы в том, чтобы их сотрудники сохранили возможность пользоваться привычными приложениями на служебных устройствах, полагает старший партнер ИТ-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло.

Заместитель коммерческого директора Kode Владимир Белозеров отметил, что бизнес-модель платформы изначально рассчитывалась на более масштабное применение устройств на системе «Аврора», чем рынок мог обеспечить на тот момент. Ограничить возможности потенциальных приобретателей при модернизации технологии с учетом актуальных запросов рынка может отсутствие полного исходного кода, считает Белозеров.

«Аврора» нацелена на собственную независимую поддержку Android-приложений и может со временем своими силами закрыть основную функцию стороннего решения, добавил Лившин.

Банкротство ООО «Авроид»

В определения Арбитражного суда Калининградской области крупнейшим кредитором «Авроида» указана компания «Ф-плюс оборудование и разработки», долг перед которой составляет 987 млн руб. «Авроид» в феврале 2024 г. получил 780 млн руб. аванса за установку программного обеспечения на 270 тыс. устройствах и после расторжения договора в ноябре того же года не смог их вернуть.

В 2025 г. выручка компании, по данным Rusprofile, составила 16 млн руб., убыток — 93,5 млн руб., сократившись с 240 млн руб. в 2024 г.

«Авроид» приостановил работу и сам обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве в мае 2025 г. из-за невозможности справиться с долговой нагрузкой, которая достигла 1,3 млрд руб. Также иск против компании из-за долга в 35 млн руб. подала налоговая служба.

В июне 2026 г. в эксперты назвали CNews основной причиной краха слишком быстрый рост числа сотрудников разработчика (за год штат вырос больше чем до сотни человек) на фоне недостаточного количества выпущенных российских устройств.