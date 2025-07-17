«Совет Лигал» внедрил «Тил Эйчар» и автоматизировал систему мотивации за 20 рабочих дней

Юридическая компания «Совет Лигал» автоматизировала внутреннюю систему мотивации с помощью платформы «Тил Эйчар». До этого система уже работала, но была основана на ручном учете в Excel. Об этом CNews сообщили представители «Тил Эйчар».

Цель внедрения

До внедрения платформы «Совет Лигал» использовал собственную систему мотивации: каждому сотруднику выделялся годовой бюджет в зависимости от стажа. Но данные велись вручную — в Excel-таблицах, и в HR-команде копилась усталость от ручных процессов, путаниц с чеками, двойных сверок и постоянных вопросов.

Кроме того, отсутствовала эмоциональная вовлеченность, существующая модель не отвечала ожиданиям молодого поколения сотрудников. Решение об автоматизации позволило сохранить сильные стороны существующего подхода, при этом сделать мотивацию удобной, понятной и живой.

Внедрение за 20 рабочих дней

От старта проекта до полноценного запуска прошло всего 20 рабочих дней. За это время команда «Тил Эйчар» адаптировала правила начислений под внутреннюю систему «Совет Лигал», заполнила платформу категориями бенефитов и активностей, оформила витрину вознаграждений и провела первичное обучение менеджеров. Несмотря на сжатые сроки, запуск прошел мягко: сотрудники быстро освоились на платформе и включились в первые челленджи.

Переход от Excel к цифровой платформе

«Совет Лигал» сохранил ключевые элементы своей прежней системы — бюджеты на компенсации, привязанные к стажу — и полностью автоматизировал процесс с помощью «Тил Эйчар». При регистрации на платформе сотруднику начисляется годовой бюджет в «СоветКОИНах». Их можно потратить на различные категории расходов — от детских секций до апгрейда рабочего места. При этом сотрудники теперь зарабатывают дополнительные бонусы за участие в корпоративных челленджах.

«Наша прежняя система морально устарела и перестала соответствовать ожиданиям современного поколения сотрудников. Вместе с командой «Тил Эйчар» мы запустили новую платформу, которая открыла множество новых возможностей. Геймификация превратила мотивацию в захватывающий процесс — сотрудники действительно вовлеклись, активно участвуют в корпоративных активностях и сами предлагают идеи для развития», – сказала Ольга Капрал, друг «Совета».

Каждый месяц — новые челленджи

Одной из ключевых новинок в системе мотивации стали челленджи: сотрудники получают СоветКОИНы не только за стаж, но и за участие в активностях. Например: написать статью в базу знаний, послушать подкаст и поделиться мыслями, пройти 7 тыс. шагов за день, сделать серию репостов, выучить иностранные слова или прочитать книгу. Проводятся и командные форматы — например, квест в офисе.

Из компенсационной рутины — в живую систему мотивации

Внедрение «Тил Эйчар» позволило «Совет Лигал» не просто автоматизировать мотивацию, но и вдохнуть в нее жизнь. В компании вырос уровень вовлеченности, улучшилась внутренняя атмосфера. Исследование hh.ru показало, что только 22% российских работодателей регулярно измеряют вовлеченность, а 50% не делают этого вовсе При этом компании, входящие в верхний квартиль по показателям вовлеченности, превосходят компании из нижнего квартиля по всем ключевым бизнес-метрикам.

Также компания перенесла регулярные eNPS-опросы на платформу «Тил Эйчар». Теперь сбор обратной связи проходит в удобном цифровом формате, а результаты стали наглядными и легко отслеживаемыми в динамике.

Категории компенсаций

Сотрудники «Совет Лигал» могут тратить заработанные СоветКОИНы на компенсации из заранее утвержденных категорий. В магазине — не только классические опции вроде компенсации такси до офиса или оплаты путешествий, но и необычные форматы. Например, можно: обновить рабочее место в офисе — заказать новое кресло или монитор; оплатить детские секции для ребенка; отправить средства на благотворительность; получить дополнительные дни в удаленном формате.

Свобода выбора — важная часть мотивационной культуры компании. Сотрудник сам определяет, что для него ценно.

«Мы ломаем стереотипы о юридическом бизнесе, а «Тил Эйчар» помогает нам строить культуру нового поколения. Вместе мы запустили новую платформу, которая открыла множество новых возможностей. Геймификация превратила мотивацию в захватывающий процесс — сотрудники действительно вовлеклись, активно участвуют в корпоративных активностях и сами предлагают идеи для развития. В результате мы значительно повысили вовлеченность команды и улучшили общую атмосферу внутри компании», – сказала Ольга Капрал.

Планы развития

«Совет Лигал» и «Тил Эйчар» уже готовят новые сценарии использования платформы: расширение витрины компенсаций, интеграция с внутренними процессами обучения. Цель — не просто поддерживать вовлеченность, а системно развивать ее. «Тил Эйчар» становится опорной точкой для работы с мотивацией, атмосферой и лояльностью команды.

«Кейс с «Совет Лигал» — прекрасный пример зрелого и дальновидного подхода к HR. Имея уже работающую систему мотивации, они, как любой сильный игрок на рынке, искали точку роста и поставили четкие стратегические задачи: высвободить ресурсы HR-команды и усилить эмоциональную вовлеченность сотрудников. Мы гордимся, что «Тил Эйчар» стал инструментом, позволившим быстро и эффективно реализовать эти цели. В результате «Совет Лигал» не просто ушел от ручного учета, но и вывел свою HR-функцию на новый уровень, получив мощный инструмент для работы с мотивацией и вовлеченностью, который напрямую влияет на бизнес-результаты. Это идеальная иллюстрация того, как мы помогаем амбициозным компаниям инвестировать в собственный рост», – сказал Кирилл Морозов, директор продукта «Тил Эйчар»