«Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ

Российская компания «Роббо», развивающая международную сеть кружков робототехники Robboclub.ru, подвела итоги работы в 2020 г.

Прежде всего, в уходящем году компания продолжила международную экспансию по модели франчайзинга. Глобальная сеть Robboclub.ru запустила два первых клуба для обучения японских школьников. Кружки робототехники также открылись в Таиланде, ЮАР, Нигерии, Грузии и Румынии. Финляндское подразделение Robbo Finland разработало и успешно апробировало семидневный курс робототехники для молодежи в рамках программы Евросоюза по обмену студентами Erasmus+, а также принимает участие в международном проекте POETA в ходе программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Проект POETA нацелен на создание в ЕС платформы для обучения школьников технологиям «Индустрии 4.0».

На сегодняшний день робототехнику, программирование, схемотехнику, 3D-моделирование, 3D-печать и технологии интернета вещей (IoT) по собственной методологии Robboclub.ru изучают более 50 тыс. детей в 21 стране мира, включая страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, США. Всего продано более 130 франшиз «Роббо клуб» и поставлено свыше 300 «Роббо классов».

«Роботы постепенно становятся таким же неотъемлемым атрибутом нашей реальности, как социальные сети или видеозвонки. Согласно исследованию Сбербанка, число установленных роботов уже в прошлом году превысило два миллиона единиц по всему миру. И это только начало. Поэтому с каждым днем растет глобальный спрос на специалистов, способных изобретать, проектировать, настраивать и обслуживать их. Мы в “Роббо” считаем, что обучать этому стоит с детства. Тем более, образовательную программу “Роббо клубов” можно локализовать для любого зарубежного рынка в сжатые сроки. Наши методики уже переведены на несколько языков мира, включая английский, а все оборудование и программное обеспечение – это open source решения, которые легко “подгоняются” под требования конкретной образовательной системы», – сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

В России «Роббо» продолжила поставлять инженерные классы в рамках проекта модернизации концепции преподавания предметной области «Технологии», утвержденной Министерством просвещения России в конце 2018 г. 50 школ Приморского края уже получили «Роббо классы». Кроме того, в 2020 г. компания стала одним из победителей конкурса «Лучшее оборудование для обучения в России», который проводили Агентство стратегических инициатив и Ассоциация участников рынка артиндустрии. Также «Роббо» стала экспортером года в сфере услуг в Северо-Западном регионе России и вошла в топ-100 лучших EdTech проектов в России и СНГ по версии HolonIQ и EdCrunch.

Другим значимым направлением работы для «Роббо клубов» стал переход на дистанционное обучение. В связи с пандемией с марта 2020 г. сеть Robboclub.ru запустила несколько онлайн-курсов для детей разного возраста. Сегодня ученики «Роббо клубов» могут изучать в дистанционном режиме Scratch-программирование, схемотехнику, 3D-моделирование, Minecraft-программирование, создание мобильных приложений в App Inventor и даже программирование на Python. На начальном этапе курсы не требуют использования специального оборудования – достаточно рабочего места за компьютером и доступа в Интернет. В результате перехода в онлайн Robboclub.ru удалось сохранить 80% учеников, которые продолжили удаленно заниматься с преподавателями клубов.

«Опыт дистанционных курсов оказался настолько успешен, что мы решили запустить франшизу онлайн-школы программирования, робототехники и 3D-печати. В сравнении со стандартным кружком робототехники, она требует меньших инвестиций и сроков реализации: по нашим оценкам, на открытие онлайн-клуба потребуется всего две недели и от 490 тыс. руб. Выйти на окупаемость можно будет в сроки от двух месяцев», – сказал Павел Фролов.

Наконец, в Москве и Петербурге открылись первые многофункциональные учебные центры Robbo Academy Future Skills. Новый формат предусматривает полноценное начальное образование с уклоном в математику и ИТ. В качестве дополнительных занятий детям предлагают технические дисциплины на выбор: математику, алгоритмику и программирование, робототехнику, 3D-моделирование и 3D-печать. Кроме того, они могут развивать владение английским языком, финансовую грамотность и эмоциональный интеллект. Компания также запустила продажи франшизы Robbo Academy Future Skills.