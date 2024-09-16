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«Альфа-Капитал» рассказал о возможностях ИИ в финсекторе

Развитие технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) — одно из ключевых направлений фабрики инноваций «Альфа-Капитал». В 2024 году компания посвятила особое внимание внедрению технологий ИИ и реализовала ряд проектов, которые помогли повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, усовершенствовать обработку массивов информации и упростить коммуникации.

Одним из первых таких проектов стала онлайн-платформа «Альфа Чат». Она предоставляет всем сотрудникам компании удобный доступ к наиболее продвинутым нейросетям, где можно сгенерировать текстовый и визуальный контент для задач любого уровня, а также обрабатывать файлы и документы. Например, важным инструментом поддержки сотрудников «Альфа-Капитал» выступает внутренний чат-бот, предоставляющий информацию из базы знаний компании, что позволяет значительно снизить нагрузку на отдел поддержки продаж. ИИ получает от сотрудника запрос в произвольной форме, обрабатывает его и моментально выдает корректный ответ на основании анализа базы данных.

Также использование технологий на базе ИИ также значительно упрощает анализ портфелей клиентов, отслеживая все изменения и их причины. Таким образом, клиенты могут получать персонализированные отчеты по своим портфелям. Отметим, что «Альфа-Капитал» обеспечивает полное обезличивание и конфиденциальность данных в рамках AI-решений.

Отдельным направлением фабрики инноваций является применение возможностей ИИ в сфере клиентского сервиса. Чтобы улучшить качество обслуживания и ускорить процесс общения с клиентами, сотрудники call-центра пользуются AI-Суфлером, который предоставляет ответы на вопросы в режиме реального времени. Теперь операторы могут сосредоточиться на решении более сложных вопросов клиентов, а на простые вопросы быстро и качественно помогает отвечать AI. В результате доля обращений, отвеченных в течение 20 секунд, увеличилась с 72% до 89%, а оценка консультации клиентом выросла с 4,50 до 4,78. Также в компании работает специальная платформа для автоматической транскрибации звонков, которая дает возможность использовать обработанные нейросетью данные клиентов в CRM и других информационных системах компании. Полученная информация может быть преобразована с помощью AI в краткое саммари для составления актуального портрета клиента.

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«Инструменты на базе искусственного интеллекта постепенно становятся стратегически важными для бизнеса: они трансформируют бизнес-процессы и рыночные практики. Финансовый сектор находится в числе отраслей, которые наиболее активно используют технологии искусственного интеллекта. Активное внедрение ИИ в бизнес-процессы — одна из важных составляющих инновационного вектора развития «Альфа-Капитал». Это должно способствовать росту эффективности и масштабов бизнеса, в том числе за счет снижения издержек, ускорения процессов, ресурсной оптимизации, обработки больших массивов данных, а также повышения лояльности клиентов, благодаря таргетированным предложениям продуктов и сервисов», — прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Разработкой технологий на базе ИИ в «Альфа-Капитал» занимаются in-house на базе выделенной фабрики инноваций. Так, этим летом компания подвела итоги и наградила победителей AI-челленджа, для которого сотрудники «Альфа-Капитал» разработали 12 инновационных проектов, охвативших сферы от клиентских рекомендаций до автоматизации маркетинговых задач.

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