Альфа-Банк Альфа-Диалог Альфа Чат


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 «Альфа-Капитал» внедрила ИИ-оператора: треть клиентских запросов решается без участия человека 1
21.10.2024 Искусственный интеллект поможет клиентам «Альфа-Капитал» улучшить инвестиционный портфель 1
16.09.2024 «Альфа-Капитал» рассказал о возможностях ИИ в финсекторе 1
11.05.2016 Услуга «Альфа-Диалог» стала доступна абонентам Tele2 1
01.12.2014 «Альфа-Банк» запустил USSD-банк «Альфа-Диалог» 1
08.11.2013 Клиентам «Альфа-Банка» доступен новый сервис «Альфа-Диалог» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3038 1
Альфа-Банк 1827 3
Альфа-Капитал УК 128 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2553 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4443 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7825 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4192 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 334 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8782 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25171 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5101 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 576 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12061 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5810 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 913 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14208 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28606 1
Управление финансами - Financial management 627 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7344 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8435 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3080 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1259 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9537 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11925 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11086 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 367 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12690 1
Альфа-Капитал УК - AI-оператор 1 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
Граборов Антон 21 2
Шевцова Надежда 3 1
Давыдов Владимир 12 1
Иевлев Евгений 28 1
Яловенко Илларион 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6979 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6705 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8108 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6425 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2231 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
