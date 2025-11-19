Разделы

«Альфа-Капитал» запускает автоматическое обновление данных

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске новой функции — автоматического обновления персональных данных через «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). Это решение кардинально упрощает процесс актуализации анкетных данных, избавляя клиентов от необходимости посещать офис или отправлять сканы документов.

Ранее неактуальные анкетные данные, например, при смене паспорта, были одной из давних «болей» для инвесторов. Это могло приводить к ограничениям на проведение операций, а сам процесс обновления требовал визита в офис или предоставления скана и ручной обработки документов.

Новая функция, интегрированная с «Цифровым профилем гражданина», работает проактивно. Как только информация о клиенте меняется в государственных системах, он получает SMS и push-уведомление в мобильном приложении. Клиенту достаточно проверить данные на экране и подтвердить их нажатием одной кнопки, введя код из SMS. Весь процесс занимает меньше минуты и исключает бумажную волокиту.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

«Наша стратегия — убирать любые барьеры между клиентом и его инвестициями. Устаревшие анкетные данные и необходимость визита в офис для их обновления были как раз таким барьером, который создавал ненужные трудозатраты и для клиента, и для компании. Теперь благодаря интеграции с „Цифровым профилем“ мы получили „невидимый“ сервис, который работает автоматически: клиент получает бесшовный опыт нажатием одной кнопки, а компания — корректные данные и снижение нагрузки на бэк-офис. Мы продолжаем строить самый удобный и технологичный сервис на рынке», — сказал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Новый сервис уже доступен для всех клиентов «Альфа-Капитал», которые подключили «Цифровой профиль гражданина» в последней версии мобильного приложения.

