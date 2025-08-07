Клиенты «Альфа-Капитал» могут тестировать портфель на устойчивость к кризисам в мобильном приложении

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает инструмент стресс-тестирования портфеля. Новый сервис позволяет клиентам оценить устойчивость своих инвестиций к экстремальным сценариям — от глобальной рецессии до технологических кризисов.

Как работает инструмент

Сервис использует модели машинного обучения для анализа реакции портфеля на резкие изменения рынка. Пользователям доступно:

• готовые сценарии, включая пандемии, рецессии и технологические коллапсы;

• автоматическая оценка потенциальных потерь по портфелю и отдельным активам;

• детальная аналитика с визуализацией результатов на шкале рисков.

Результаты тестирования представлены в виде совокупной оценки по каждому сценарию, что помогает инвесторам быстро оценить, какие активы требуют дополнительного внимания в условиях повышенной волатильности рынков и роста неопределенности из-за геополитических и макроэкономических факторов.

Почему это актуально сейчас

«Финансовая стабильность инвесторов — один из наших приоритетов. С запуском стресс-тестирования каждый клиент может видеть не только потенциал роста своего портфеля, но и риски, которые могут проявиться в нестандартных условиях. Это помогает инвесторам быть уверенными в своих решениях и заранее выстраивать стратегию на любые сценарии», — отметил Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Начальник отдела рыночных рисков УК «Альфа-Капитал» Алексей Вотенцев добавил: «Сейчас, когда рынки сталкиваются со множеством неожиданных вызовов — от резких изменений монетарной политики до кризисов в цепочках поставок, — стресс-тестирование становится не просто полезным инструментом, а необходимостью. Мы сосредоточились на сценариях, которые отражают как системные риски, так и отраслевые шоки, чтобы клиенты могли увидеть уязвимости своего портфеля под разными углами. Наш подход отличается использованием машинного обучения: алгоритмы выявляют сложные, нелинейные связи между активами и ключевыми риск-факторами для более динамичных и персонализированных расчетов».

Как воспользоваться сервисом

Инструмент доступен в мобильном приложении «Альфа-Капитал»:

1. Раздел «Интересное» → вкладка «Инструменты».

2. Информационная страница с описанием стресс-тестирования.

3. Выбор сценария и анализ результатов.

4. Детализация по каждому активу.

Новый набор функций уже работает в тестовой группе на 2 000 пользователей и будет доступен всем клиентам до конца августа.

