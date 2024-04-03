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Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис»

ФКУ «ГосТех» и российский разработчик средств для организации динамической инфраструктуры «Базис» сообщают, что все государственные информационные системы, размещенные в ЦОДах в «Сколково» и Санкт-Петербурге, переведены на единую среду виртуализации «Базис».

Решения «Базис» обеспечивают работу динамической инфраструктуры государственных информационных систем (ГИС) и сервисов на платформе «ГосТех», в том числе сервисов Росреестра, «Социального казначейства» и Национальной системы пространственных данных (НСПД). Созданная компанией инфраструктура состоит из десятков тысяч виртуальных машин. Географически системы, функционирующие на единой среде виртуализации «Базиc», развернуты в центрах обработки данных «ГосТеха» в «Сколково» и в Санкт-Петербурге, аттестованных по высшему уровню безопасности.

В основе создаваемых продуктами «Базиса» виртуальных сред лежит флагман экосистемы Basis Dynamix — высокопроизводительная платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами, поддерживающая автоматизацию развертывания Kubernetes и подход Infrastructure-as-Code. Защиту критически важной виртуальной инфраструктуры обеспечивает Basis Virtual Security, и вместе оба продукта образуют так называемый инфраструктурный слой. Более высокоуровневые сервисы также строятся на продуктах «Базис», например, безопасную разработку и тестирование ИС обеспечивает DevOps-платформа Basis Digital Energy.

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«Сотрудничество «Базиса» и платформы «ГосТех» началось более двух лет назад, когда обострился вопрос технологического суверенитета страны и нам пришлось ускорить замещение иностранного ПО в информационных системах. Сейчас наша основная задача — обеспечение отказоустойчивости платформы, а значит, и доступности государственных массовых информационных сервисов для граждан и бизнеса. Возможности платформы постоянно растут, добавляются новые информационные системы, и в этих условиях сертифицированное инфраструктурное ПО «Базиса» помогает нам решать эту задачу», — сказал «Василий Слышкин», директор ФКУ «ГосТех».

«Партнерство с «ГосТех» по импортозамещению зарубежного ПО в ключевых российских ГИС является для нас одним из важнейших проектов. Это и профессиональный вызов для нашей технической команды, и огромная ответственность, ведь государственными сервисами каждый день пользуются миллионы людей. Чтобы оправдать оказанное доверие, мы прикладываем беспрецедентные усилия: основу экосистемы «Базиса» составляют собственные проприетарные решения, код которых написан с нуля с использованием современных методов безопасной разработки. Наши продукты полностью соответствуют требованиям государства в части надежности и безопасности, в том числе проходят сертификацию ФСТЭК для использования на объектах КИИ. Всего на решениях «Базис» сейчас функционируют более 120 государственных информационных систем и сервисов», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

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