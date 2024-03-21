Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, и компания HRlink завершили проект внедрения платформы кадрового электронного документооборота в группе компаний ITMS. Участник отрасли табачных и никотинсодержащих продуктов перевел на цифровые документы 97% своих сотрудников. Это позволило существенно снизить нагрузку на отдел кадров, ускорить подписание документов и обеспечить значительную экономию средств на канцелярии и логистике.

Группа компаний ITMS — российский производитель табачной и никотиносодержащей продукции. В головном офисе в Москве, на фабрике в Санкт-Петербурге и 76 офисах по всей России работает около 2500 человек. Специалисты отдела кадров оформляли в среднем 30 документов на каждого сотрудника ежегодно — кадровый документооборот составлял около 75 тыс. документов в год. Каждый из них необходимо создать, распечатать, подписать, а в случае с региональными офисами — отправить курьерской службой и получить обратно. Такое делопроизводство — трудоемкий и дорогой процесс.

Принятый в конце 2021 г. Федеральный закон № 377-ФЗ разрешает компаниям вести кадровый документооборот в электронном виде. Проект по цифровизации кадрового делопроизводства в группе компаний ITMS выполнили «БФТ-Холдинг» совместно с партнером, компанией HRlink, разработчиком одноименной платформы, которая признана лидером рынка кадрового ЭДО по версии РБК.

Согласно техническому заданию, облачная платформа кадрового ЭДО должна отвечать всем внутренним требованиям безопасности, обладать удобным и интуитивно понятным интерфейсом для обработки и хранения кадровых юридически значимых документов, обеспечивать к ним быстрый доступ и возможность подписания в любое время с любых устройств. Особую важность имеет использование уже выпущенных квалифицированных электронных подписей, а не выпуск дополнительных сертификатов под HRlink. Решение также должно обладать встроенной интеграцией с аккредитованным удостоверяющим центром и программой «1С:Зарплата и управление персоналом» («1С ЗУП») для загрузки и обновления данных о сотрудниках. Платформа HRlink, рекомендованная «БФТ-Холдингом», удовлетворяет всем обозначенным требованиям.

На подготовительном этапе проекта специалисты «БФТ-Холдинга» и HRlink при тесном взаимодействии с командой группы компаний ITMS провели анализ состава кадровых документов, обновили около ста печатных форм, определили архитектуру решения, соответствующую требованиям информационной безопасности, а также разработали методологию с учетом требований локальных нормативных актов. Далее объединенная команда обеспечила подключение к учетной системе «1С» и провела тестовый запуск. На этом этапе сотрудников ITMS начали знакомить с системой в рамках обучающих вебинаров. Исходя из специфики бизнеса компании HR-персонал ITMS разделился на три группы, в зависимости от зоны ответственности: торговый маркетинг (полевая работа), центральные функции (офис) и фабрика (производство). Для каждой группы был разработан уникальный план коммуникации и обучения.

На втором этапе развертывания решения прошло внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД) и технологии единого входа (Single sign-on, SSO) для аутентификации пользователей.

В рамках третьего этапа внедрения был завершен полный перевод кадровых документов в электронный формат, и началась опытная эксплуатация платформы HRlink, где специалисты «БФТ-Холдинга» и HRlink продолжили консультировать HR-персонал ITMS.

Система кадрового ЭДО HRlink подтвердила свою эффективность. За полгода эксплуатации решения было подписано более 9 тыс. кадровых документов. Процесс подписания теперь занимает менее минуты — ранее с учетом удаленных офисов на это уходило до двух недель. Важный показатель эффективности проекта — высвобождение одного FTE (эквивалента занятости), компании не придется расширять отдел кадров, также значительная экономия на логистике и канцелярии. Кроме этого, автоматизация кадрового делопроизводства позволила сократить рутинные операции и снизить риски потери документов.

Интеграция с Единой цифровой платформой «Работа в России» позволяет сотрудникам подписывать документы простой подписью в личном кабинете HRlink при наличии подтвержденной учетной записи «Госуслуг».

«Переход на кадровый ЭДО обеспечил не только экономию расходов на делопроизводство и снижение нагрузки на кадровых специалистов, но также значительное сокращение сроков обработки документации в масштабах всей структуры группы компаний ITMS, распределенной по всей России. Новое решение оценили и сотрудники компании, которые теперь подписывают документы онлайн за одну минуту. Проведенное «БФТ-Холдингом» и HRlink обучение помогло им перейти на новый цифровой процесс практически бесшовно», — сказала Анна Баранкевич, младший менеджер по трудовым отношениям группы компаний ITMS.

«БФТ-Холдинг успешно работает с HRlink на протяжении нескольких лет. За это время мы существенно расширили портфель реализованных проектов. Рада, что группа компаний ITMS выбрала для себя систему HRlink. Отзывы коллег подтверждают функциональность и эффективность данного решения. Кроме того, наш партнер постоянно развивает платформу, добавляя в нее новые возможности, в том числе на основе обратной связи от заказчиков. Например, осенью провайдер внедрил возможность массового ознакомления сотрудников с локально-нормативными актами, а недавно была подключена функция автоматического уведомления сотрудников о неподписанных документах», — отметила Юлия Захаренко, директор дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

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«БФТ-Холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов, среди которых создание Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) и обеспечение эксплуатации текущих информационных систем СФР, развитие Единой цифровой платформы «Работа России» и запуск «Службы занятости населения 2.0» Роструда, разработка Единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных Росреестра, проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России.