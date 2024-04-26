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«Программный Продукт» обеспечит бесперебойную работу системы по проведению медико-социальной экспертизы

«Программный Продукт» выполнит работы по обеспечению функционирования ФГИС «Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы» (ЕАВИИАС МСЭ).

ФГИС ЕАВИИАС МСЭ более 10 лет эксплуатируется во всех федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы (учреждения МСЭ) на территории Российской Федерации и автоматизирует процессы оказания следующих услуг:

  • установление группы и причин инвалидности, категории «ребенок-инвалид», времени наступления инвалидности, срока инвалидности;
  • определение степени утраты профессиональной трудоспособности;
  • определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе;
  • разработка индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
  • разработка программы реабилитации лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
  • выдача дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности;
  • выдача новой справки, подтверждающей факт установления инвалидности, в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения гражданина;
  • иные цели, установленные законодательством Российской Федерации.
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Система обеспечивает межведомственное взаимодействие учреждений МСЭ с Фондом пенсионного и социального страхования, Минздравом России и Порталом госуслуг.

В рамках проекта специалисты «Программного Продукта» будут оказывать консультационные услуги и техническую поддержку пользователям Системы. Также «Программный Продукт» обеспечит бесперебойную работу серверных компонентов ЕАВИИАС МСЭ, оперативную поддержку персонала учреждений медико-социальной экспертизы по вопросам настройки, диагностики, устранения неисправностей Системы и инструктаж новых пользователей.

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