Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернов Тимур
СОБЫТИЯ
|20.11.2026
|«М.Видео»: за неделю до выхода GTA VI спрос на игру вырос в два раза 1
|29.04.2009
|Россия: нетбуки и ноутбуки стремительно дешевеют 1
|27.11.2008
|«Эльдорадо» запускает антикризисный Linux 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Чернов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Acer Group - Acer Inc 2832 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 366 1
|K-Systems - К-Системс 140 1
|HP Inc. 5917 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2212 1
|Мочар Василий 19 1
|NPD DisplaySearch 285 1
|ITResearch 126 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.