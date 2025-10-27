Грандиозный провал Microsoft. Махинации с поддержкой Windows 10 привели к небывалому росту ее заклятого конкурента

Отказ Microsoft от дальнейшей поддержки Windows 10 должен был привести к быстрому росту продаж новых ПК с Windows 11, но на деле оказался выгоден в первую очередь для Apple. Потребители начали массово переходить на Mac – их продажи всего за год подскочили почти на 15%, и это при том, что macOS разительно отличается от Windows по логике работы и по умолчанию не имеет целого ряда привычных пользователям Windows функций.

Непреднамеренная помощь конкуренту

Решение Microsoft прекратить бесплатную поддержку Windows 10 крайне положительно повлияло на рост продаж ПК Apple, пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research. Ее аналитики установили, что за последний год пользователи, вставшие перед выбором между новым ПК на базе Windows 11 с виртуальным помощником Copilot и Mac под управлением macOS очень часто останавливались на технике Apple.

Windows 10 лишилась бесплатных патчей безопасности 14 октября 2025 г., о чем Microsoft на регулярной основе предупреждала весь мир с лета 2021 г. Функциональные обновления для этой системы, за редким исключением, софтверный гигант перестал выпускать весной 2023 г.

Пользователей, выбравших Mac вместо нового PC, по всей видимости, совершенно не смущает то, что им придется заново осваиваться в операционной системе. Windows и macOS схожи внешне, но по функциям интерфейса сильно отличаются. Да и и установка Windows 11 на современные Mac с процессорами на ARM – это в настоящее время целая эпопея, так как придется запускать Windows 11 через программы виртуализации. Обойтись в этом вопросе без них на октябрь 2025 г. было невозможно.

Помощь в цифрах

Согласно статистике Counterpoint Research, в III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября) Apple нарастила продажи своих ноутбуков MacBook и настольных ПК Mac во всем их многообразии на 14,9% в годовом исчислении. Это не рекорд в сравнении с другими производителями, но и далеко не самый худший результат.

Microsoft Вместо Windows 11 потребители предпочитают macOS

Apple в плане роста продаж своих компьютеров забралась на второе место, уступив лишь китайской компании Lenovo. Это мировой лидер на ПК-рынке, с чем полностью согласна исследовательская компания IDC, и ее рост составил 17,4%.

Apple удалось обойти весьма серьезных соперников, которые продают компьютеры на Windows, а она является объективно самой распространенной и популярной настольной ОС в мире – доля рынка 72,3% (Statcounter, сентябрь 2025 г.). Для сравнения, компании Asus и HP получили прирост продаж на уровне 14% и 10% соответственно.

Есть и те, у кого поставки ПК в III квартале не только не выросли год к году, но и вовсе просели. Среди них – Dell, у которой продажи компьютеров упали на 0,9%.

Общий рынок ПК вырос на 8,1% в годовом исчислении. Основной причиной стала именно необходимость модернизации оборудования для обеспечения совместимости с Windows 11. Причина номер два – создание ритейлерами дополнительных запасов в качестве защиты от чрезвычайно высоких импортных пошлин Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Искусственный интеллект не нужен

Tom’s Hardware подчеркивает, что среди основных причин покупки нового ПК все еще нет желания пользователей поскорее оценить возможности искусственного интеллекта Copilot+. Из этого следует, что все усилия Microsoft и производителей ПК по популяризации встроенного ИИ пошли прахом.

Ситуация была аналогичной еще год назад: люди выбирали ИИ-компьютеры вовсе не из-за их функций искусственного интеллекта. Они просто искали модель с необходимыми им компонентами (например, большим объемом оперативной памяти или увеличенной емкостью накопителя). На это частично указывает и тот факт, что часто пользователи предпочитают покупать более старые модели процессоров, чтобы не переплачивать за ненужный им искусственный интеллект.

Но здесь им сэкономить не получится. Компания Intel увидела в интересе пользователей к ее старым процессорам, например, Core 13 поколения трехлетней давности, возможность заработать и начала повышать цены на них.