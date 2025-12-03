Разделы

Wheelies представила функцию воздушной разгрузки для дронов

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) расширила функциональные возможности своей платформы управления беспилотниками, добавив поддержку функции воздушной разгрузки. Теперь дроны могут доставлять и разгружать предметы без посадки, что открывает новые сценарии применения в логистике, сельском хозяйстве, экологическом мониторинге и инфраструктурном обслуживании.

Возможность грузосброса в полете — важный шаг в развитии автономной аэродоставки. Новая функция позволяет доставлять посылки в труднодоступные зоны, например, на строительные площадки, сельхозугодья или участки с ограниченным пространством, где посадка дрона невозможна или нецелесообразна. Это помогает сократить время выполнения задач и повысить эффективность работы беспилотных систем.

Воздушная разгрузка выполняется автоматически по заданным координатам или вручную оператором через интерфейс Wheelies. Система контролирует высоту, скорость и угол наклона, обеспечивая безопасную и точную разгрузку.

«Мы рассматриваем функцию разгрузки как элемент более широкой логистической архитектуры, где дроны выполняют не только наблюдение или картографирование, но и активные задачи по доставке. Такие возможности делают беспилотные миссии более универсальными и приближают автономные технологии к реальным бизнес-процессам», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Новая возможность стала частью системного обновления платформы, направленного на повышение автономности и гибкости беспилотных миссий. Wheelies объединяет управление, навигацию и выполнение операций в единую технологическую среду.

