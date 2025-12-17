Wheelies разработала единое АРМ-решение для водных и воздушных роботов компании «РобоКорп»

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) разработала операторский интерфейс для управления робототехническими системами компании «РобоКорп». Решение объединяет управление безэкипажными катерами, подводными аппаратами и беспилотными летательными системами в одном АРМ оператора. Разработка ориентирована на промышленное применение и гражданские задачи: мониторинг водных объектов, экологические исследования, контроль береговой линии и другие виды операций.

Заказчик искал способ объединить управление различными типами беспилотных комплексов в одном интерфейсе. При этом требовалось не веб-решение, а полноценное локальное АРМ, установленное на рабочем месте оператора приложение, которое продолжает работать даже при отсутствии связи. В техническое задание входило обеспечение работы с водными датчиками — РЛС, эхолота и AIS, корректная работа в онлайн-/офлайн-режимах и обязательная криптографическая защита при передаче данных. Система также должна оставаться удобной для операторов, работающих в реальных полевых условиях.

Команда Wheelies адаптировала платформу под задачи водной инфраструктуры и эксплуатацию многоагентных систем. В решение добавили многоканальную телеметрию, механизм дифференцированной синхронизации через REST-API. Интерфейс позволяет передавать видеопоток на расстояние до 50 км с помощью OpenHD, что значительно повышает эффективность контроля удаленных объектов. Также реализовали офлайн-логирование с автоматическим восстановлением и визуализацию водных сенсоров прямо в интерфейсе оператора. Передача и хранение данных защищены за счет применения PKI на всех этапах обмена информацией.

В результате была создана промышленная система, которая обеспечивает устойчивую работу при нестабильной связи. Она повышает ситуационную осведомленность оператора и ускоряет восстановление синхронизации. Это усиливает линейку продуктов и помогает формировать современную инфраструктуру автономных комплексов.

«Проект демонстрирует, как платформа Wheelies может масштабироваться под разные классы робототехники. Оператор получает возможность работать через единую технологическую среду, что упрощает координацию систем, снижает риск ошибок и ускоряет принятие решений в сложных или критических ситуациях. Унификация управления служит основой для новой инфраструктуры автономных роботов», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.