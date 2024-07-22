«Донстрой» увеличил доходность проектов с помощью динамического ценообразования Profitbase

Девелопер «Донстрой» автоматизировал работу с ценами и повысил доходность проектов на 3-5% с помощью «Динамического ценообразования Profitbase». Сервис помог ускорить обновление цен на всех проектах «Донстроя» до двух дней и увеличить выручку в бизнес- и комфорт-сегментах.

До 2019 г. «Донстрой» работал с ценами в ручном режиме в Excel. Работа с ценами могла занимать до двух дней предварительной подготовки: аналитики составляли сводные таблицы, делали расчёты по вымываемости, по факту продаж и другим показателям. На анализ оставалось гораздо меньше времени, часто расчёты приходилось переделывать из-за ошибок.

Чтобы оптимизировать работу аналитиков, «Донстрой» обратился к Profitbase. Система динамического ценообразования позволила упростить и автоматизировать процедуру расчётов. Теперь время работы аналитика с каждым проектом не превышает 10-15 минут. Это позволяет полностью обновить прайсинг по текущему объёму продаж в течение одного-двух дней ресурсами двух сотрудников — а это более одного миллиона строящегося жилья.

Девелопер может вовремя реагировать на вымываемость лотов и учитывать даже факт непроведённых сделок.

«Раньше аналитик должен был держать в голове, какая корректировка должна быть для разных показателей вымываемости. Теперь корректировки предлагает проверенный нами алгоритм. Аналитик больше не делает эту работу руками, а занимается непосредственно аналитикой и принятием решений», — сказал Иван Горбунов, руководитель отдела ценообразования и аналитики «Донстроя».

Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 г.