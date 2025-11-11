ГК «Домкор» и «Первый Бит» автоматизировали 500 рабочих мест с решениями Profitbase

Строительный холдинг «Домкор» совместно с интегратором «Первый Бит» автоматизировал 500 рабочих мест и выстроил единую систему управления. В клиентский контур компании внедрены amoCRM и Profitbase — решения, которые связали продажи и отчётность в единую цифровую экосистему. Об этом CNews сообщил представитель компании Profitbase.

ИТ-ландшафт «Домкора» представлял собой набор разрозненных систем. Из-за этого усложнялись управление проектами и консолидация данных.

Интегратор «Первый Бит» добавил в экосистему решения Profitbase, отвечающие за клиентский контур — CRM, онлайн-каталог и бронирования. Инструменты Profitbase обеспечили полную синхронизацию данных о клиентах и лотах, исключили ручные обновления и ускорили работу отдела продаж. Теперь заявки, бронирования и сделки передаются напрямую в корпоративную систему, а отчётность формируется автоматически.

В результате «Домкор» получил единую цифровую экосистему, которая повышает прозрачность данных, снижает нагрузку на менеджеров и повышает качество клиентского сервиса. На сайте клиенты видят актуальные цены, площади и доступность помещений в интерактивном каталоге — данные обновляются автоматически по информации из CRM.

«Нашими специалистами был разработан новый механизм автоматического формирования пакета документов по продажам и аренде, что сократило время обслуживания клиентов с нескольких часов до минут, минимизировав человеческий фактор. Бухгалтерия избавилась от рутинных расчетов — все начисления и отчеты формируются автоматически и соответствуют последним регламентам», – сказал Антон Замерчук, руководитель проектов ERP-решений, представитель челябинского офиса «Первого Бита».