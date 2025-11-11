Через несколько месяцев все смартфоны моментально устареют из-за новых китайских технологий. Особенно iPhone

В 2026 г. широкое распространение могут получить смартфоны с батареей 10000 мАч. Это вдвое больше нынешнего стандарта в 5000 мАч для Android-смартфонов. Apple iPhone за 18 лет существования до этой отметки так и не добрался. Радикальный прирост емкости батареи связан с переходом на новые кремний-углеродные аккумуляторы.

Чем больше, тем лучше

Все современные смартфоны с аккумулятором 5000 мАч и меньше в 2026 г. могут оказаться морально устаревшими. По информации аналитика, скрывающегося под псевдонимом Digital Chat Station, в ближайшие месяцы на рынок могут массово хлынуть модели с АКБ вдвое большей емкости.

В 2025 г. для большинства пользователей 10000 мАч – это характеристика внешнего пауэрбанка. Подавляющее большинство современных смартфонов на Android укомплектованы батареей емкостью 5000 мАч, в iPhone максимальная емкость АКБ – 4823 мАч в iPhone 17 Pro Max. Некоторые китайские производители смартфонов постепенно начинают переходить на более емкие элементы питания, но дальше 7000 или 7500 мАч они пока стараются не заходить.

Как такое возможно

Большинство смартфонов 2025 модельного года, в том числе и флагманы Samsung и Apple, работают на обычных литий-ионных аккумуляторах, которые присутствуют в мобильниках на протяжении последних 15 лет. Это не далеко не самые современные АКБ – они взрываются, плохо переносят жару и холод и очень быстро теряют емкость, если заряжать их сравнительно часто.

pvproductions / FreePik Совсем скоро смартфоны сравняются по емкости аккумулятора со стандартными пауэрбанками

Увеличение емкости классических литий-ионных аккумуляторов возможно, как правило, лишь при их физическом увеличении. Ученые пытаются решить этот вопрос иным путем, но пока успеха не достигли.

Это очень хорошо видно на совершенно провалившемся в продаже смартфоне Apple iPhone Air, который при диагонали экрана 6,5 дюйма и толщине корпуса менее 6 мм получил литиевую батарею всего лишь на 3149 мАч. И то ради установки АКБ такой емкости Apple пришлось пожертвовать лотком под SIM-карту и как минимум одним модулем камеры, а всю аппаратную часть смартфона максимально уменьшить и сместить к верхнему краю корпуса.

В смартфонах 2026 г. будут использоваться более современные кремний-углеродные аккумуляторы, менее подверженные влиянию внешних негативных факторов. При этом они более емкие по сравнению с литий-ионными, что позволяет при сопоставимых размерах удерживать в них больше энергии.

Таким образом, смартфоны смогут работать на аккумуляторе существенно большей емкости, совершенно не теряя в толщине.

Кто будет первым

По информации Digital Chat Station, уже как минимум два смартфона, релиз которых назначен на конец 2025 или начало 2026 гг. имеют все шансы получить аккумулятор 10000 мАч. Оба собирается выпустить компания Honor, бывшая «дочка» Huawei.

О будущих новинках Honor на момент выпуска материала было известно не так уж много. Устройства получат разное позиционирование – одно сделают флагманским, а другое отправят в средний ценовой сегмент. Различаться будут и их процессоры – модель подороже получит один из современных передовых чипов Qualcomm, тогда как более бюджетная будет довольствоваться процессором MediaTek.

Redmi, дочерний бренд компании Xiaomi, тоже работает в этом направлении, сообщал Digital Chat Station в начале ноября 2025 г. и Redmi, и Honor являются одними из крупнейших и известнейших вендоров смартфонов как в Китае, так и в мире, а заодно и в России. Велика вероятность, что другие компании тоже последуют за ними.

Не исключено, что в числе первых, кто выпустит смартфон с батареей на 10000 мАч, окажется компания Realme. В ее распоряжении уже есть рабочий прототип мобильника с АКБ емкостью 15000 мАч.