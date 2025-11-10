Разделы

ПО Кадры
|

Екатерина Бокатая вошла в команду ИT-разработчика KTS

Екатерина Бокатая присоединилась к команде ИT-разработчика KTS. Ранее Екатерина занималась продвижением экосистемы для девелоперов Profitbase и развивала СМИ о цифровизации недвижимости DigitalDeveloper. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Команда KTS проектирует и внедряет решения на всех этапах реализации девелоперских проектов. Среди клиентов разработчика — ПИК, Level, A101, Stone, «Мангазея», Sminex. На новом месте Екатерина будет заниматься стратегией продвижения не только proptech, но и ИИ-проектов, HRtech и направления геймификации.

«Ключевыми аспектами при выборе технологического партнера являются доверие и репутация. На рынке высокотехнологичных решений от компетенций и квалификации команды зависит успех всего бизнеса. Сотрудничество с Екатериной, на мой взгляд, поможет KTS усилить представленность компании, ее продуктов и услуг на рынке российского Proptech, а также повысить узнаваемость компании и увеличит доверие к KTS», — Александр Баталов, коммерческий директор KTS.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Информационная безопасность 2025

Программист Intel бесследно исчез, украв тысячи секретных документов. Перед этим он проработал в компании 11 лет, но его внезапно уволили

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/