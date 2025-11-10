Екатерина Бокатая вошла в команду ИT-разработчика KTS

Екатерина Бокатая присоединилась к команде ИT-разработчика KTS. Ранее Екатерина занималась продвижением экосистемы для девелоперов Profitbase и развивала СМИ о цифровизации недвижимости DigitalDeveloper. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Команда KTS проектирует и внедряет решения на всех этапах реализации девелоперских проектов. Среди клиентов разработчика — ПИК, Level, A101, Stone, «Мангазея», Sminex. На новом месте Екатерина будет заниматься стратегией продвижения не только proptech, но и ИИ-проектов, HRtech и направления геймификации.

«Ключевыми аспектами при выборе технологического партнера являются доверие и репутация. На рынке высокотехнологичных решений от компетенций и квалификации команды зависит успех всего бизнеса. Сотрудничество с Екатериной, на мой взгляд, поможет KTS усилить представленность компании, ее продуктов и услуг на рынке российского Proptech, а также повысить узнаваемость компании и увеличит доверие к KTS», — Александр Баталов, коммерческий директор KTS.