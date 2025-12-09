70% ставропольских застройщиков не перезванивают клиентам: исследование Profitbase

Аналитики Profitbase провели масштабный аудит сайтов ставропольских девелоперов, чтобы определить, насколько эффективно они отвечают на запросы покупателей жилья. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Новостройки в регионе востребованы — за ноябрь 2025 г. в «Яндекс»е пользователи искали информацию о покупке квартиры в Ставропольском крае более 127 тыс. раз. Но не все девелоперы используют этот спрос.

Исследование показало, что у 15% ставропольских девелоперов нет собственного сайта — главной страницы в интернете с информацией о жилом комплексе. Сайты остальных застройщиков дают клиенту возможность оставить свои контакты. После оставления заявки на сайте 70% менеджеров по продажам не перезванивают потенциальным клиентам, а 80% перезвонивших не отрабатывают возражения.

Аудит сайтов показал, что ставропольские застройщики не используют онлайн-бронирование. Онлайн-бронирование позволяет застройщикам получать подтвержденные заявки 24/7, независимо от загрузки отдела продаж. Для покупателей возможность приобрести квартиру из другого региона становится решающим фактором выбора.

На сайтах ставропольских застройщиков также отсутствуют личные кабинеты покупателей.

«Наличие личного кабинета покупателя позволяет девелоперам использовать дополнительные возможности CRM, сквозной аналитики и контролировать намерения потенциального клиента. Для клиента же личный кабинет — удобный функционал, в который он вносит персональные данные и решает свои задачи: управляет своими бронированиями и сделками», — Максим Селезенев, директор по продукту Profitbase.