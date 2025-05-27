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Цифровизация Внедрения
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ГК «Аксиома» за два месяца перевела работу со сделками в онлайн с помощью экосистемы Profitbase

Группа компаний «Аксиома» автоматизировала весь клиентский путь с помощью экосистемы Profitbase. За два месяца девелопер внедрил онлайн-бронирование, подключил интерактивный каталог квартир на сайте, структурировал партнерский канал и автоматизировал обновление статусов квартир на классифайдах. Все участники сделки теперь работают в едином цифровом контуре: клиент выбирает квартиру в каталоге, бронирует ее онлайн, а менеджер или агент ведет сделку в одной системе. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

До внедрения продажи велись в разрозненных инструментах. Заявки от клиентов и агентов приходили через мессенджер, работа с лотами велась параллельно в таблицах, а актуальность информации проверялась вручную. Забронировать квартиру покупатель мог только в офисе.

После внедрения экосистемы Profitbase сайт девелопера заработал как точка входа в цифровую воронку. Смарт-каталог позволяет пользователям отфильтровать квартиры по параметрам, посмотреть планировки, уточнить цену с учетом скидок и сразу же забронировать лот. Онлайн-бронирование запускает автоматическую синхронизацию: статус квартиры моментально обновляется в CRM, на классифайдах и в интерфейсе агентов.

«Кажется, мы до сих пор единственный девелопер в Астрахани, который внедрил онлайн-бронирование. Мы хотели не только догнать более крупных игроков, но и в каких-то моментах обогнать их, задать определенную планку. За онлайн-бронированием будущее. И мы хотим быть теми, кто одни из первых будут шагать в инновации, будет развивать регион и менять видение клиентов», — сказал Антон Ковпак, руководитель отдела продаж ГК «Аксиома».

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Также девелопер перевел партнерский канал в цифровой формат — агенты оформляют заявки и загружают документы через кабинет агента, без участия менеджеров. Это ускорило работу с партнерами и повысило прозрачность канала.

«За два месяца мы реализовали цифровую экосистему. И я горжусь этим. Клиент и агент могут зайти в наш каталог, выбрать любую квартиру, и забронировать ее. Я получаю регулярную обратную связь от наших партнеров, агентств недвижимости, которые радуются новому процессу работы со сделками», — отметил Антон Ковпак.

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