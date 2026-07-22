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«Гринвич Недвижимость» оцифровал агентский канал и выстроил аналитику партнерских продаж

Девелопер «Гринвич Недвижимость» перевел работу с агентским каналом в CRM и начал анализировать заявки, фиксации и сделки в единой системе благодаря Profitbase. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

До внедрения решения Profitbase заявки от агентского канала поступали на почту менеджерам отдела продаж и в личные кабинеты площадок-агрегаторов, а фиксация клиентов и проверка данных велись вручную. Маркетинг не видел эти обращения в аналитике, а данные по агентскому каналу не попадали в CRM, что не позволяло выстраивать воронку, отслеживать конверсии и историю работы с агентами.

Компания стремилась перевести агентский канал в единую систему, где фиксируются все этапы работы с заявкой: от первичной фиксации клиента до выбранного помещения и завершения сделки, включая историю взаимодействия с партнерами.

«Гринвич Недвижимость» уже использовала интеграцию Profitbase с CRM, поэтому для автоматизации агентского канала было выбрано решение от того же вендора — Кабинет агента. Через сервис партнеры фиксируют клиентов и работают с актуальными данными по квартирам, а все заявки автоматически передаются в CRM.

Проект по внедрению занял около двух недель: команда девелопера передала данные для настройки, а все рабочие вопросы обсуждала с персональным менеджером Profitbase и специалистами по внедрению в общем чате. После запуска заявки от агрегаторов стали проходить через Кабинет агента и попадать в отдельную воронку CRM, где сохраняется история по сделкам и взаимодействиям.

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В агентском канале «Гринвич Недвижимость» работает как с агрегаторами, так и с партнерскими отделами продаж, которым передается часть квартир на эксклюзивную реализацию. Для этих партнеров была настроена отдельная логика доступа к шахматке: эксклюзивные отделы продаж видят в Кабинете агента только свой набор квартир из доли девелопера и могут предлагать клиентам актуальную стоимость и наличие.

После запуска Кабинета агента Profitbase агентский канал стал полностью виден в CRM: компания получила данные для анализа сделок, фиксаций, выбранных помещений и движения заявок по этапам. В системе настроены отдельные воронки для прямых обращений и эксклюзивных продаж, что позволяет разделять потоки и видеть результаты разных команд.

Для «Гринвич Недвижимость» это стало основой системной аналитики агентского канала: девелопер может точно определять долю агентских продаж, видеть конверсию из этапа в этап и сравнивать эффективность разных агрегаторов не только по объему заявок, но и по доле доведенных до сделки клиентов. Такой подход помогает корректно оценивать партнеров и выстраивать дальнейшую коммуникацию и мотивацию агентов.

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