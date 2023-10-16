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Девелопер «НИКС» автоматизировал работу отдела продаж с помощью двух российских решений

Стремительный рост компании и увеличение объемов продаж привели «НИКС» к внедрению Profitbase и «Битрикс24» для автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Раньше три сотрудника обрабатывали около 3 тыс. заявок в месяц. Функцию колл-центра, менеджера и регистратора сделки совмещал один человек. Елизавета Кайа, руководитель отдела продаж СК «НИКС» отмечает, что данная схема работы была неэффективна и компания теряла клиентов.

В результате интеграции Profitbase и «Битрикс24» «НИКС» получил современный отраслевой инструмент для работы отдела продаж.

Без расширения штата компании удалось оптимизировать бизнес-процессы с помощью внедрения двух российских решений.

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«Profitbase — удобный и информативный сервис для работы с разными подразделениями. Раньше специалисты колл-центра не видели товары в «Битрикс24», приходилось работать с экселевскими таблицами. Также менеджеры не могли оперативно проверить наличие квартиры. Поэтому автоматизация работы с помощью Profitbase сильно помогла нам работать быстрее и качественнее», — сказала Кайа.

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Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 г. Сервисы Profitbase используют застройщики России и 12 стран мира.

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