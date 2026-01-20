Разделы

«Намус Девелопмент» автоматизировала продажи и бронирование лотов с помощью amoCRM и Profitbase

Компания «Намус Девелопмент» автоматизировала продажи и бронирование лотов с помощью amoCRM и Profitbase. Для реализации проекта застройщик привлёк интегратора Amopoint, партнёра Profitbase. Уже в первые две недели после запуска системы конверсия из заявки в бронь достигла 4,2%. Об этом CNews сообщил представитель Profitbase.

Девелопер запускал первый проект в период активного роста: отдел продаж формировался, а бизнес-процессы проходили стадию становления. Запрос был не просто на внедрение CRM, а на понятный и управляемый процесс — от первого обращения клиента до бронирования квартиры. Решения amoCRM и Profitbase объединили клиента, сделку и выбранную квартиру в одном процессе, исключив ручные операции.

Выстроенная система задала понятную логику работы отдела продаж: от первого обращения до бронирования и сделки. Все коммуникации, данные по лотам и аналитика теперь собраны в одном месте, без разрозненных инструментов и ручных сценариев.

Это напрямую отразилось на операционных показателях. Среднее время обработки заявок сократилось до 30 минут, а около 80% задач закрываются в день постановки за счёт встроенных правил, дедлайнов и контроля выполнения.

Уже в первые 14 дней работы системы конверсия из заявки в бронь составила 4,2%. В первый месяц конверсия по цепочке «заявка → бронь → договор → сделка» достигла 1,7%. Маркетинг оценивается по фактическим сделкам и бронированиям, а не по количеству лидов.

Связка amoCRM и Profitbase позволила «Намус Девелопмент» выстроить управляемые продажи, готовые к росту объёмов, и дала руководству прозрачную картину работы отдела продаж.

