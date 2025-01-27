Profitbase выделил тренды цифровизации продаж новостроек в 2025

Разработчик цифровой экосистемы для девелоперов Profitbase поделился трендами цифровизации девелопмента на 2025 г. в области продаж. Среди них: работа с партнерским каналом, автоматизация аналитики и перевод обучения сотрудников «в цифру». В условиях снижения продаж на первичном рынке жилья девелоперы нарастили работу с партнерским каналом. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

По данным «Авито», в 2024 г. до 40% сделок на первичном рынке недвижимости прошло с участием агентов по недвижимости. Этот тренд сохранится в 2025 г.



«Согласно нашему исследованию, общее количество входящих обращений в 2024 г. не сократилось, но общая конверсия из сделки в продажу упала почти в два раза в сравнении с 2023 г. Для получения того же количества продаж девелоперам приходится обработать больше лидов. Агенты же обладают своей клиентской базой, поэтому застройщикам нужно развивать это направление продаж», — Ксения Тесленко, коммерческий директор Profitbase.

Для привлечения большего количества агентов к своей сети следует сделать работу выгодной для партнеров, например, подключить бонусные программы. Также Ксения советует девелоперам заботиться об удобстве агентов: «Основное средство коммуникации агента с клиентами и застройщиками — смартфон. Поэтому при выборе решения для управления партнерским каналом стоит обращать внимание на наличие мобильной версии или приложения в мессенджере. Помимо этого, важна интеграция сервиса с CRM застройщика. Она позволит фиксировать все сделки в едином пространстве и избежать конфликтов между агентским и прямым каналом продаж».

В прямых продажах эксперты обращают внимание на необходимость автоматизации аналитики и сбора данных. Застройщики одновременно тестируют несколько офферов, и оперативный анализ позволяет выделить наиболее эффективные и быстрее тестировать новые. Эксперты также рекомендуют более пристально наблюдать за конверсией в продажу в разрезе источников и скоростью обработки заявок. Анализ этих показателей позволит масштабировать наиболее выгодные каналы продвижения и увеличить конверсию из лида в продажу.

«Чем быстрее вы перезвонили клиенту, тем выше вероятность, что вы не потеряете лид, и сделка продвинется дальше по воронке. Чтобы ускорить обработку лидов, можно использовать принцип карусели: заявка автоматически падает на менеджера по продажам в CRM, но если этот менеджер занят, то заявка переходит на другого менеджера», — Ксения Тесленко, коммерческий директор Profitbase.

Еще одно направление для цифровизации продаж девелоперов в 2025 г. — обучение сотрудников коммерческого отдела. Для этого можно использовать LMS-системы — платформы для корпоративных онлайн-курсов.

«Чтобы менеджеры могли сфокусироваться на количестве встреч и повышении конверсии в продажу, нужно регулярно проводить обучения и поддерживать их методологией. LMS поможет провести обучение онлайн. Каждый сотрудник сможет самостоятельно изучить материал, а при необходимости — повторить», — Ксения Тесленко, коммерческий директор Profitbase.