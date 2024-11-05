«Касперский» потерял налоговую льготу и 4 миллиона рублей

«Лаборатория Касперского» проиграла в Арбитражном суде г. Москвы иск о признании недействительным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за получение не полагавшейся ей налоговой льготы. Размер недоимки составил 4 млн руб.

Проигрыш в суде и 4 млн недоимки

Компания «Лаборатория Касперского» 29 июля 2024 г. обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №43 по г. Москве. Компания требовала признать недействительным решение о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение – получение льготы по налогу на имущество, на которую компания, по мнению налоговой инспекции, не имела права.

Льгота касалась улучшенных (установка систем систем освещения, вентиляции, автоматизации и т.п.) «Лабораторией Касперского» офисных помещений в зданиях делового центра «Олимпия Парк», входящих в имущественный комплекс технопарка «Водный стадион».

Суд полностью отказал компании в иске и теперь «Лаборатории Касперского» придется уплатить недоимку в размере 4 млн руб.

Фото: kaspersky Суд полностью отказал компании в иске и теперь «Лаборатории Касперского» придется уплатить недоимку в размере 4 млн рублей

Льгота и камеральная проверка

Досудебная история этого дела началась 24 марта 2023 г., когда «Лаборатория Касперского» представила первичную налоговую декларацию по налогу на имущество организаций за 2022 г., в которой отразило льготу, установленную пунктом 27 части 1 статьи 4 Закона г. Москвы от 05 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций».

Льгота предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество организаций, в отношении учитываемых компанией на своем балансе в качестве основных средств неотделимых улучшений в арендованные офисные помещения в зданиях делового центра.

При этом Департамент финансов города Москвы признал применение такой льготы в отношении неотделимых улучшений в арендованные офисные помещения в зданиях делового центра «Олимпия Парк» правомерной, при условии, что неотделимые улучшения арендованного имущества являются частью зданий, входящих в состав имущества технопарка.

После проведения камеральной налоговой проверки декларации, ИФНС №43 было вынесено решение от 26 января 2024 г. Согласно решению, «Лаборатории Касперского» была начислена недоимка по налогу на имущество организаций в размере 4 млн руб.

Доводы «за» и «против»

В результате проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля налоговая инспекция пришла к выводу о том, что у «Лаборатории Касперского» нет достаточных оснований для применения в 2022 г. льготы по налогу на имущество, установленной п. 27 ч. 1 ст. 4 Закона г. Москвы №64.

Основной довод налоговой инспекции – проведенные «Лабораторией Касперского» неотделимые улучшения не могут быть признаны частями зданий, входящих в состав имущества технопарка «Водный стадион». Причина – сведения об этих зданиях, имеющиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), не содержат информацию о том, что произведенные «Лабораторией Касперского» неотделимые улучшения являются частью этих зданий.

В свою очередь «Лаборатория Касперского» не согласна с такой позицией налоговой инспекции и считает, что в указанный период выполнялись все необходимые для применения такой льготы условия, установленные российским и городским законодательством.

Без права на льготу

После передачи дела в Арбитражный суд г. Москвы, суд выяснил, что «Лаборатория Касперского» арендует принадлежащие АО «Водный стадион спорт инвест» на праве собственности объекты недвижимого имущества. «Лаборатория Касперского» совершила капитальные вложения в форме неотделимых улучшений в этот арендуемый объект, учитываемый в бухгалтерском учете «Лаборатории Касперского» в качестве объектов основных средств. Переданные с 2013 по 2016 гг. «Лабораторией Касперского» объекты представляют собой системы освещения, вентиляции, автоматизации , диспетчеризации, водоснабжения, сантехнического оборудования, кондиционирования, канализации и иные аналогичные системы.

До 2022 г. по этим объектам неотделимых улучшений «Лаборатория Касперского» налоговую льготу не запрашивала.

Но, согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, изложенной в письме от 08 декабря 2022 г. №03-05-05-01/120262, в случае если арендатор производит капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованный объект недвижимого имущества, которые по их завершении не возмещены арендодателем, то данные капитальные вложения учитываются в качестве основного средства на балансе арендатора. При этом налог на имущество организаций уплачивается арендатором до выбытия этого основного средства из состава основных средств.

Для понимания решения суда важно отметить, что статус управляющей компании технопарка «Водный Стадион» присвоен АО «Водный Стадион Спорт Инвест», которое является собственником зданий. При этом зданиям присвоен статус технопарка.

В правовом акте о присвоении статуса инвестиционного приоритетного проекта г. Москвы, промышленного комплекса, технопарка, индустриального (промышленного) парка «Лаборатория Касперского» не упомянута. В связи с этим, по смыслу Закона №54 «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности», «Лаборатория Касперского» не является субъектом инвестиционной деятельности. Поэтому суд счел, что «Лаборатории Касперского» правомерно отказано в предоставлении льготы, предусмотренной п. 27 ч. 1 ст. 4 Законом №64.

Вместе с тем, суд отметил, что положения этого пункта закона устанавливают критерии льготы не только для имущества, но и для организации. Поэтому льгота, установленная п. 27 ч.1 ст. 4 Закона №64, может применяться к неотделимым улучшениям объекта только при одновременном выполнении условий вышеуказанной льготы в отношении и организации, и арендованного объекта.

По указанным выше причинам, 18 октября 2024 г. суд сделал вывод, что «Лаборатория Касперского» не вправе заявлять налоговую льготу и требования компании не подлежат удовлетворению.

Как сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского» в ответ на запрос CNews, «Лаборатория Касперского» полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке».