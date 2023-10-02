Москва потратит 605 миллионов на модернизацию системы управления. На что пойдут деньги

Сколько денег будет потрачено

По данным единой информационной системы в сфере закупок, Департамент финансов Москвы потратит 605 млн руб. на выполнение работ по развитию и модернизации Автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом (АИС УБП). Ведомство планирует завершить работу до конца 2025 г. Срок выполнения работ обозначен в 790 дней с момента заключения контракта. Процесс и выделение средств будет разбит на семь этапов. Средства на модернизацию этой системы будут выделены из городского бюджета Москвы без привлечения иных источников финансирования.

Функциональность и объем работы АИС УБП

Пресс-служба Департамента финансов Москвы рассказала, что автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом функционирует с 2010 г. и автоматизирует основные полномочия Департамента по исполнению городского бюджета: ведение лицевых счетов учреждений, учет обязательств, контроль и санкционирование платежей, осуществление платежей через систему федерального казначейства, составление бюджетной отчетности. АИС УБП обеспечивает проведение платежных операций по более чем 3 тыс. городских учреждений и организаций. В системе зарегистрировано свыше 10 тыс. пользователей и с ее помощью обрабатывается более 35 млн электронных документов в год.

Модернизация системы

Пресс-служба Департамента финансов Москвы уточнила, что с 2021 г. Департамент реализует проект модернизации АИС УБП на базе отечественного и Open Source программного обеспечения за пять лет. Необходимо реализовать плавный перевод процессов и пользователей с действующей версии системы на усовершенствованную с учетом обеспечения непрерывности бизнес-процессов, сохранности данных и стабильной работоспособности. Модернизация повысит производительность и оперативность адаптации системы к требованиям динамично меняющегося законодательства.