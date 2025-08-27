Олимпиада «Учи.ру» по информатике обеспечит старшеклассникам бонусные баллы в отборе «Технокубка»

С 26 августа по 29 сентября 2025 г. на образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-олимпиада по информатике. Соревнование доступно для учащихся с 1 по 11 класс, а также для дошкольников. Впервые ученики 8–11 классов, показавшие лучшие результаты, получат дополнительные 25 баллов в отборочном этапе Всероссийской олимпиады по программированию «Технокубок», организованной VK совместно с МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру».

Олимпиада «Учи.ру» по информатике — это возможность познакомиться с основами программирования и развить логическое, структурное и алгоритмическое мышление. Партнерство с «Технокубком» выводит соревнование на новый уровень: его результаты становятся частью единой образовательной траектории и усиливают значение для школьников, которые рассматривают информатику как будущую профессию.

«Олимпиада «Учи.ру» — это точка входа в информатику, где школьники могут увидеть прикладную сторону предмета и попробовать себя в решении реальных задач. Связка с «Технокубком» усиливает этот опыт: достижения ребят становятся заметны в профильном олимпиадном движении и превращаются в элемент их образовательного портфолио», — отметила Илона Абаншина, руководитель регионального развития образовательной платформы «Учи.ру».

На прохождение соревнования участникам дается 60 минут. Комплекс испытаний включает восемь заданий — от поиска кратчайшего пути и работы с графами до моделирования кейсов из биоинформатики и создания интерфейсов с помощью искусственного интеллекта. Среди тем — «Космический туризм» (создание веб-приложений с ИИ), «Ферма» (компоненты связности), «Кратчайший код» (сборка ДНК из фрагментов) и др.

Олимпиада проводится онлайн с 26 августа по 29 сентября 2025 г. Участие полностью бесплатно и доступно для дошкольников и учеников с 1 по 11 класс. Зарегистрироваться можно на сайте informatics.uchi.ru или войти с логином от «Учи.ру». Все участники олимпиады получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, а учителя – благодарственные письма. Все учащиеся 8-11 классов, набравшие максимальный балл, получат дополнительные 25 баллов в отборочном туре «Технокубка».

Партнерами олимпиады выступают VK, МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.