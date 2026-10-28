Владычеству Nvidia на рынке чипов грозит крах. Разработчики ИИ Claude нашли противоядие от ее тотальной монополии

Anthropic, разработчике ИИ-ассистента Claude, в документах перед IPO сообщила, что использует чипы сразу четырех производителей: Amazon Trainium, Google TPU, Nvidia и AMD. Компания объединяет их в единый взаимозаменяемый пул и направляет задачи туда, где они выполняются эффективнее. По мнению аналитиков, такая гибкость может ослабить ценовую власть Nvidia, поскольку клиент получает больше рычагов в переговорах и меньше зависит от поставок одного поставщика.

Стратегия внутри компании

Anthropic объединила чипы четырех производителей, чтобы снизить зависимость от Nvidia, пишет Business Insider со ссылкой на документы компании перед IPO (первичное публичное размещение акций) и опрошенных аналитиков.

Применение разработчиком искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, разработчике ИИ-ассистента Claude, процессоров нескольких производителей в октябре 2026 г. со временем может снизить способность Nvidia устанавливать цены для клиентов.

Anthropic - американская ИИ‑компания, основана в 2021 г. бывшими исследователями OpenAI, включая Дарио Амодеи (Dario Amodei) и Даниэла Амодеи (Daniela Amodei), писал CNews.

В заявке на размещение акций от 26 октября Anthropic сообщила, что использует четыре линейки чипов: Amazon Trainium, Google TPU, а также GPU Nvidia и AMD. Вычислительные мощности разных партнеров объединены в единый взаимозаменяемый пул. Программное обеспечение (ПО) компании позволяет распределять задачи на те чипы, где их выполнение оказывается наиболее эффективным.

Nvidia Монополии Nvidia на рынке чипов грозит крах, разработчик Claude уже начал использовать процессоры от Amazon, Google, и AMD

Подавляющее большинство ИИ-фреймворков и моделей оптимизировано именно под CUDA (программно-аппаратная платформа параллельных вычислен). Переход на альтернативные чипы (AMD, Google TPU, Amazon Trainium) требует значительной переработки кода и снижения производительности. Это создает сильную «привязку» клиентов.

Nvidia продает не просто чипы, а готовые системы: GPU + высокоскоростная сеть (NVLink, InfiniBand) + ПО + системы охлаждения и управления. Конкурентам сложно предложить сопоставимый по эффективности комплекс. Компания заранее резервирует значительную часть мощностей TSMC по продвинутой упаковке (CoWoS) и поставок высокоскоростной памяти HBM. Это ограничивает возможности конкурентов наращивать объемы.

В итоге крупные клиенты (Microsoft, OpenAI, Anthropic и другие) вынуждены принимать условия Nvidia, даже если параллельно разрабатывают собственные чипы, информировал CNews. Полностью отказаться от продукции Nvidia пока практически невозможно без серьезных потерь в скорости разработки и производительности.

Вызов для Nvidia

Аналитики Business Insider предположили, что перед IPO в документах Anthropic может содержаться серьезный вызов для Nvidia: возможность переключения между чипами разных вендоров способна ослабить ценовую власть Nvidia.

Основатель и генеральный директор Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) отметил, что такая гибкость существенно усиливает переговорные позиции покупателя.

«Главная угроза может заключаться в снижении ценовой власти Nvidia. Клиент, способный переносить нагрузки между четырьмя платформами, ведет переговоры совсем иначе, чем тот, у кого такой возможности нет», - пояснил эксперт.

Мурхед подчеркнул, что перенос задач между разными чипами остается технически сложным, особенно на этапе обучения ИИ-моделей. При этом Anthropic продолжает тратить миллиарды долларов на вычисления с использованием процессоров Nvidia.

Ограничения и риски подхода

Аналитик IDC Ашиш Надкарни (Ashish Nadkarni) добавил, что использование нескольких типов чипов также уменьшает зависимость Anthropic от колебаний поставок Nvidia. По оценке самой компании, создание подобной ИТ-инфраструктуры потребовало нескольких лет работы и существенных вложений.

Руководитель технологических исследований D.A. Davidson Гил Лурия (Gil Luria) отметил, что для небольших разработчиков затраты на построение аналогичной ИТ-инфраструктуры могут оказаться неоправданными.

Параметры размещения и финансовые результаты

Anthropic подала заявку на IPO 26 октября 2026 г. Разработчик Claude планирует начать торги на Nasdaq под тикером ANT. Организаторами выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley. Акции будут предложены как самой компанией, так и частью ее акционеров. Объем размещения и количество бумаг пока не раскрыты.

Перед выходом на биржу Anthropic опубликовала показатели за первое полугодие 2026 г. Выручка выросла до $16,3 млрд с $1,1 млрд годом ранее, чистый убыток составил $80,7 млрд. Основная часть убытка - около $72 млрд - связана с бухгалтерской переоценкой финансовых обязательств, а не с операционными расходами. На вычислительные мощности и ИТ-инфраструктуру Anthropic направила почти $9 млрд - больше, чем за весь 2025 г.