Россияне создали суверенную мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS. У нее нет названия

Российская компания Mobile Inform Group создала собственную ОС – она предназначена для устройств на базе платформы i.MX 8M Plus. Система построена на базе AOSP 14 и предназначена для мобильных устройств. Названия у нее пока нет.

Новая суверенная ОС

Отечественная компания Mobile Inform Group, известная своими планшетными компьютерами и смартфонами в усиленном корпусе, сообщила CNews об успешном завершении разработки собственной мобильной ОС. Она предназначена для портативных устройств, построенных на базе аппаратной платформы i.MX 8M Plus.

На вопрос редакции, есть ли у этой системы название, представители Mobile Inform Group ответили отрицательно. Но они уточнили, что новая ОС базируется на Android Open Source Project – это специализированная бесплатная версия мобильной платформы Android, которую очень часто используют для разработки отдельных операционных систем.

Для примера, на базе AOSP построена отечественная платформа «Ред ОС М», разработанная компанией «Ред Софт» и с октября 2023 г. присутствующая в составе реестра отечественного ПО Минцифры.

MIG Рабочий стол новой ОС

Для ОС Mobile Inform Group использовался пакет AOSP, обновленный до версии 14. На вопрос редакции о сроках разработки технический директор Mobile Inform Group Сергей Германович ответил, что весь процесс занял немногим больше года – с сентября 2024 г. по ноябрь 2025 г.

Почти Android

Разработчики предоставили CNews скриншоты новой операционной системы. Визуально она напоминает классический Android, что позволит быстро освоиться в ней.

Стартовый экран представляет собой базовый рабочий стол Android. Есть пустое пространство под ярлыки приложений и виджеты, а внизу расположена док-панель для пиктограмм наиболее часто используемых приложений.

Эта док-панель доступна не только на рабочем столе. Она будет в уменьшенном виде отображаться на экране в любом окне, в том числе и в меню настроек. Оно здесь такое же, как в обычном Android.

MIG Меню настроек

Как рассказали CNews представители Mobile Inform Group, разработка новой ОС велась на базе собственного репозитория компании, в котором присутствовала «вся необходимая для сборки операционной системы кодовая база». В нее входили требуемые драйверы компонентов, а также различные системные библиотеки и перечень базового прикладного ПО.

По словам разработчиков, весь исходный код проекта хранится на локальной серверной инфраструктуре Mobile Inform Group. «Данный подход обеспечивает полный контроль над жизненным циклом ПО», – сказали они CNews.

Пользоваться системой можно как и обычным Android в плане доступа к приложениям. «У нас на старте интегрирован «Рустор» (RuStore – российский магазин приложений, прим. CNews) в эту операционную систему. Тем не менее, можно ставить приложение через установку APK-файлов, как на любой AOSP-подобной операционной системе», – сказал CNews Сергей Германович.

Он добавил также, что в системе отсутствуют сервисы Google. «Их поддержки нет по многим причинам, несмотря на то что для некоторых, например, mdm-систем поддержка Google сервисов нужна, для этого все равно надо получать официальную аккредитацию и сертификацию от Google, что для российских компаний это сейчас недоступно», – Сергей Германович.

MIG Планшет MIG LT11i первым получил новую ОС

Редакция CNews поинтересовалась также, почему выбор был сделан в пользу Android OSP вместо чистого Linux, на базе которого тоже есть мобильные ОС, например, российская Astra Linux Mobile. «Потому что для ОС семейства Linux мы разработали универсальный BSP (Board support package), который предоставили нашим партнерам – разработчикам ALT Linux и Astra Linux, и на основе этого BSP наши партнеры уже сделали адаптацию своих операционных систем на наши устройства, – сказал Сергей Германович. – Соответственно нам не было смысла делать собственно операционную систему основанную на Linux, потому что наши партнеры адаптировали свои ОС, уже имеющие все необходимое – прикладное ПО, сертификаты. А вот AOSP-подобные операционные системы никто из разработчиков таких систем без предоставления готовой ОС Android в виде исходного кода, как правило, не адаптирует. Поэтому нам в любом случае надо было делать эту адаптацию от драйверов компонентов до пользовательского интерфейса самим. А раз уж мы сами провели полную адаптацию кода AOSP 14 на наши платформы, то решили инвестировать дополнительные ресурсы для того, чтобы исправить то, что в исходном коде AOSP нам не нравилось или не позволяло нашим устройствам лучше соответствовать ожиданиям целевых заказчиков».

Практическая ценность разработки заключается в том, что компания прошла сложный путь адаптации кода AOSP 14 для аппаратных платформ на базе SoC от NXP и готова делиться наработанными компетенциями, и приглашает к сотрудничеству отечественные и зарубежные компании, перед которыми стоят схожие задачи.



Первые устройства

Одним из первых гаджетов на базе новой операционной системы оказался планшетный компьютер MIG LT11i. Это планшет корпоративного уровня с IPS-экраном на 10,95 дюйма при разрешении 2000х1200 точек (формат Full HD+).

В состав компьютера входят 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ, поддержка сотовых сетей LTE (одна SIM-карта), модули беспроводной связи WiFi 802.11ac и Bluetooth 5.1, ресиверы GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, фотокамеры 5 МП (фронтальная) и 13 МП (основная), аккумулятор емкостью 12000 мАч, а также проводные интерфейсы: два полноразмерных USB-A, один USB-C, вход под акустику 3,5мм, слот под карты microSD до 512 ГБ, HDMI, и нижний порт расширения Pogo-pin.

MIG MIG LT11i

Планшет весит 645 граммов при размерах 265x170x12 мм. Из дополнительных опций следует отметить наличие аппаратной блокировки камер и микрофонов в одно касание.

Основу планшета составляет платформа i.MX 8M Plus, для которой и разрабатывалась новая ОС.

Редакция CNews поинтересовалась у Mobile Inform Group, на каких устройствах будет установлена новая ОС. «Пока операционная система будет доступна только на устройствах MIG собственной разработки, то есть где мы схемотехнику, конструкцию и дизайн делаем сами, т.к. в случае, например, локализации устройств сторонней разработки проще купить вместе с конструкторской документацией на устройство и базовую операционную систему Android в исходниках. В нашем же случае, когда устройства мы разрабатываем сами, такой опции нет. Мы вынуждены делать bring-up и адаптировать целевую операционную систему своими силами, – сказал CNews Сергей Германович.

«На данном этапе ОС для устройств нашего проектирования и разработки, но мы открыты к сотрудничеству и готовы рассматривать различные варианты. Есть интерес потенциальных заказчиков, сейчас устройства проходят этап демонстрации, тестирования», – добавил Сергей Германович.

Таинственная платформа

Аппаратная платформа i.MX 8M Plus, для устройств на базе которой Mobile Inform Group создавала свою ОС, представляет собой систему на чипе с двумя или четырьмя ядрами ARM Cortex A53 в зависимости от модификации. Тактовая частота – до 1,8 ГГц, техпроцесс – 14 нанометров.

В состав платформы входят нейронный процессор (NPU) с быстродействием до 2,3 TOPS (триллиона операций в секунду), два процессора обработки изображений, ядро Cortex M7 для задач управления в реальном времени. Также есть два контроллеров CAN и два сетевых контроллеров Gigabit Ethernet с поддержкой стандарта Time Sensitive Networking.

Важно подчеркнуть, что процессор не является самым современным. Разработавшая его компания NXP Semiconductors провела его презентацию в январе 2020 г. на выставке CES 2020.

Основные сферы применения платформы i.MX 8M Plus – машинное обучение и машинное зрение. По задумке разработчиков, ее можно применять, к примеру, в системах распознавания лиц в местах большого скопления людей.