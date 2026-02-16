«Лаборатория Касперского» предупреждает о новой активной схеме распространения Mamont в Telegram

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили новую схему распространения мобильного банковского троянца Mamont, нацеленную на пользователей Android-смартфонов в России. Злоумышленники маскируют зловред под средства для обхода ограничений и замедления работы Telegram. Кампания активна с 14 февраля и могла затронуть уже тысячи россиян. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники «приходят» в комментарии к публикациям в популярных Telegram-каналах: они предлагают загрузить приложение, якобы позволяющее ускорять работу замедленного сервиса и обходить ограничения. Для этого нужно перейти в другой канал и скачать APK-файл. На самом деле это Mamont, позволяющий атакующим красть банковскую информацию с Android-устройств.

Mamont — мобильный банковский троянец, который злоумышленники стали активно применять в 2024 г. Он обладает достаточно широкой функциональностью, в частности запрашивает доступ к СМС и push-уведомлениям на заражённых устройствах, после чего использует их для кражи денег. Некоторые модификации могут перехватывать коды подтверждения для кражи аккаунтов в мессенджерах. В 2025 г. число атакованных им пользователей мобильных устройств выросло почти в 10 раз по сравнению с 2024 г.*, а злоумышленники разработали десятки схем распространения.

«Мошенники быстро адаптируются к текущей информационной повестке и используют её в своих вредоносных кампаниях, пытаясь сыграть на эмоциях и доверии пользователей. Существует много способов распространения троянца Mamont. Именно поэтому важно быть крайне осторожными в сети, с особой бдительностью относиться к любым файлам и ссылкам, получаемым от незнакомых людей», — сказал Леонид Безвершенко, старший эксперт Kaspersky GReAT.

Решения «Лаборатории Касперского» блокируют попытки загрузки Mamont.

Для защиты устройств и данных «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: скачивать приложения только с официальных ресурсов; критически относиться к щедрым предложениям в интернете; использовать надёжное защитное решение, эффективность которого доказана независимыми тестами, такое как Kaspersky для Android.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» для мобильных устройств за 2024 и 2025 гг.

