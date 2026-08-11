Внезапный подарок россиянам. Крупнейший в стране банк отменил комиссии на переводы и оплату услуг ЖКХ

Сбербанк отменил все комиссии за оплату ЖКХ в своем фирменном приложении. Также отключены лимиты на бесплатные переводы внутри банка – раньше он годами составлял всего 50 тыс. руб. в месяц. Судя по всему, это не акция – в банке не говорят о сроках действия такой щедрости.

Бесплатно, то есть даром

Сбербанк сообщил CNews о полной отмене лимитов при переводе денег на счета других клиентов банка. Если раньше бесплатно можно было отправлять не более 50 тыс. руб. в месяц, а за каждую транзакцию сверх этой суммы взималась комиссия, то теперь этих ограничений больше нет.

Как отметили в Сбербанке, нововведение распространяется на всех его клиентов без исключения, вне зависимости от того, какая карта у него открыта. «Теперь 111 млн жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии», – сказали CNews представители Сбербанка.

111 млн – это количество клиентов Сбербанка, а не население России. В стране к началу 2026 г. проживало около 146 млн человек (данные Росстата).

jcomp / FreePik Мало кого из россиян радуют комиссии за переводы оплату счетов

В банке не уточнили, с чем связаны эти изменения. Также в сообщении Сбербанка нет информации, временная ли это акция. Редакция CNews направила в банк вопросы об этом и ожидает ответа.

Тарифы растут, комиссии обнуляются

В дополнение к отказу от комиссий за переводы между своими клиентами Сбербанк до нуля снизил все комиссии при оплате счетов за ЖКХ. Ранее по некоторым из них могла взиматься дополнительная плата исключительно за факт оплаты с карты банка.

Ранее россияне обходили это другими способами. Один из них – перевод необходимой суммы на карту другого банка, в котором такие комиссии отсутствуют.

Этот маневр упоминается во множестве инструкций по избежанию банковских комиссий, размещенных в Рунете в открытом доступе. Чаще всего для перевода используют Систему быстрых платежей (СБП), в которой, впрочем, тоже есть лимиты – в 2026 г. бесплатно можно было переводить другим людям не более 100 тыс. руб. в месяц, а между своими счетами в различных банках – до 30 млн руб. в месяц.

На iPhone не работает?

Нулевые комиссии за перевод другому клиенту Сбербанка и оплату услуг ЖКХ доступны в приложении «Сбербанк Онлайн». Это фирменное ПО банка для мобильных устройств, которое, тем не менее, не так уж просто установить.

В магазине приложений для iPhone, Apple App Store, утилита «Сбербанк Онлайн» к моменту выхода материала отсутствовала. Банк находится под санкциями Запада с весны 2022 г., и Apple регулярно удаляет все его приложения из своего магазина, в том числе и те, что скрываются под неочевидными названиями.

То же касается и экосистемы Android – в магазине Google Play приложения «Сбербанк Онлайн» к началу августа 2026 г. отсутствовало. Но на Android-смартфон его можно установить из сторонних магазинов – например, из российского RuStore. Опционально можно скачать АРК-файл прямо с сайта Сбербанка.

На устройствах Apple такой свободы не было и нет. На iPhone есть только App Store, а установка ПО из других источников заблокирована. Иными словами, самостоятельно установить или обновить «Сбербанк Онлайн» на iPhone по умолчанию нельзя.

Впрочем, существуют различные пути обхода этого ограничения, которыми Сбербанк активно пользуется. Банк давно научился устанавливать своим клиентам свое приложение в обход лимитов Apple – он оказывает эту услугу в своих офисах или может направить специалиста по установке домой к клиенту (доступно не во всех регионах).

Также у Сбербанка есть веб-версия «Сбербанк Онлайн», работающая прямо в браузере. Однако в банке не уточнили, сохранились ли в ней комиссии за перевод и оплату ЖКХ. Редакция CNews направила в банк вопрос об этом и ожидает ответа.

Впрочем, воспользоваться этой веб-версией с недавних пор тоже не так просто. Летом 2026 г. в большинстве популярных в России браузеров сайты крупнейших банков, включая Сбербанк, перестали открываться – они работают на российских сертификатах безопасности, которые по умолчанию не поддерживаются в Chrome, Safari, Firefox, Opera и других иностранных обозревателях.

Вариантов тут всего два – перейти на «Яндекс Браузер», в котором эти сертификаты встроены по умолчанию, или внедрить их прямо в свой гаджет. Поддерживаются устройства на Android, iOS, Windows, Linux и macOS.