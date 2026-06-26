Большое обновление Станции «Дуо Макс» — звонки через «Телемост», умный дом на экране и другие обновления

В этом месяце команда обновила «Дуо Макс», а также другие умные устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Музыка продолжит играть даже при нестабильном интернете

Станции с «Алисой» теперь умеют адаптировать качество музыки под интернет-соединение. Если скорость интернета снижается, Станция сама скорректирует качество трека, чтобы музыка продолжала играть без пауз и прерываний. При этом на слух разница почти незаметна. Когда соединение восстановится, качество звучания автоматически вернётся к прежнему уровню.

Большое обновление Станции «Дуо Макс»

На Станции «Дуо Макс» теперь можно поговорить с близкими или подключиться к рабочей встрече. В магазине приложений появилось приложение «Телемост» — оно работает через встроенную камеру и микрофон устройства.

Звонки могут быть один на один или групповые. А большой экран пригодится, когда хочется не держать телефон в руках, но при этом видеть собеседника.

Новый ночной режим, не мешающий сну

На Станции «Дуо Макс» появился ночной режим с мягким светом часов. На экране остаётся только время и отображается в тёплых красных тонах с пониженной яркостью. Красный цвет выбран неслучайно — он не препятствует выработке мелатонина и не мешает сну.

Режим включается в настройках ночного режима на Станции «Дуо Макс».

Устройства умного дома прямо на экране

Быстро управлять умным домом на Станции «Дуо Макс» теперь можно не только голосом, но и вручную. На главный экран добавили виджеты для умных устройств: лампочек, розеток и других. Нужные действия всегда под рукой, например, можно одним касанием выключить свет перед сном или запустить робот-пылесос.

Кто там? Теперь видно на «Дуо Макс»

Если дома установлен совместимый с умным домом «Яндекса» домофон «Спутник», посмотреть, кто пришел, можно прямо на экране Станции «Дуо Макс». Устройство покажет видео с домофона, а при необходимости дверь можно открыть одним касанием или голосовой командой.

Продолжайте просмотр любого контента

Теперь в карусели продолжения просмотра появляются не только фильмы и сериалы из «Кинопоиска», но и видео, найденные через поиск по видео «Яндекса». Если вы начали смотреть ролик и не досмотрели его, позже к нему можно будет вернуться без повторного поиска.

Прогресс просмотра сохраняется и синхронизируется между устройствами. Например, видео можно начать смотреть на ТВ Станции, а продолжить просмотр позже на «Дуо Макс», или наоборот.

Больше контроля над тем, что смотрят дети

На Станции «Дуо Макс» появились возможность настроить возрастные ограничения для видеоконтента. Включить их можно в разделе родительского контроля, выбрав один из четырёх уровней ограничений. Если ребёнок попробует открыть контент, который не подходит по возрасту, устройство попросит ввести пароль.

Обновление магазина приложений

Магазин приложений на ТВ Станциях и Станции «Дуо Макс» стал удобнее: в нем появились отдельные категории приложений, поиск и новый интерфейс для навигации по каталогу.

Вместе с этим появились и новые возможности.

Еще больше приложений. Если нужного приложения нет в магазине, его можно установить самостоятельно. В разделе «Мои приложения», который отмечен иконкой глобуса, появился QR-код для загрузки: перейдите по нему (или сразу по ссылке), войдите в аккаунт, добавьте APK-файл и дождитесь автоматической проверки. После этого приложение появится в магазине на устройстве — останется нажать «Установить» в открывшемся окне.

Загружать собственные приложения теперь могут владельцы ТВ Станций, Станции «Дуо Макс» и телевизоров с операционной системой YaOS.

Голосовое управление в сторонних приложениях. Разработчики теперь могут добавить в свои приложения поддержку голосовых команд через «Алису», чтобы управлять интерфейсом голосом, а не только пультом или касанием.

Управление разрешениями. В настройках теперь видно, к чему у каждого приложения есть доступ. Разрешения можно проверить и изменить вручную.