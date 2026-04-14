«Яндекс» представил «ТВ Станцию MiniLED» — премиальный ИИ-телевизор с «Алисой»

Модельный ряд премиальных телевизоров «Яндекса» пополнила «ТВ Станция MiniLED» с «Алисой». Эта модель имеет яркое контрастное изображение, высокую частоту кадра (до 144 Гц) и все возможности ИИ-телевизора на платформе YaOS Х. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Телевизор умеет оптимизировать изображение и звук, помогает проходить игры и понимает команды, заданные в свободной форме. Новинка доступна в диагоналях 55 и 65 дюймов, стоимость — 79 990 и 99 990 руб. соответственно. Это самый доступный телевизор «Яндекса» премиум-сегмента.

Возможности ИИ-телевизора

С выходом новой модели в YaOS X появились новые функции. Передачи некоторых каналов теперь можно смотреть в записи: они будут доступны до конца дня. Недосмотренное видео из интернета больше не придется искать заново — продолжить просмотр можно прямо с главного экрана. «ТВ Станции» стали запоминать также, в каких сериалах зритель предпочитает пропускать начальные титры. Кроме того, теперь пользователи могут слушать музыку на фоне заставки. Например, чтобы отдохнуть и расслабиться, можно поставить заставку с камином и включить спокойную музыку. Эта опция доступна пока только в «ТВ Станции MiniLED».

Как и другие модели, «ТВ Станция MiniLED» позволяет искать видео сразу во всех доступных онлайн-кинотеатрах, на телеканалах и в интернете. Пользователю не нужно переключаться между сервисами — достаточно сказать «Алисе», что хочется посмотреть или послушать. Она найдет фильмы и сериалы, видеоролики, музыку или трансляции. Управлять голосом можно как самим устройством, так и многими сторонними сервисами — например, «Иви», Wink, Premier или Rutube. Телевизор также поддерживает установку APK-приложений.

Благодаря технологии вызова функций (Tool calling), ИИ-ассистент умеет выполнять просьбы, сформулированные в свободной форме. Это позволяет общаться с «ТВ Станцией» естественно, как с человеком. «Алиса» проанализирует запрос и происходящее на экране — и сама запустит нужные функции. Например, она сможет выполнить команду «Алиса, выключи телевизор, когда закончится серия».

Телевизор можно использовать для компьютерных игр. Во время игры «Алиса» анализирует, что происходит, и дает геймеру подсказки. Например, она подскажет, как решить головоломку или пройти босса. К ней можно обращаться и по поводу фильмов. Например, «Алиса» поможет вспомнить, как называется сериал, сможет его обсудить и ответить на вопросы по содержанию.

Изображение и звук

Как и в более дорогих телевизорах «Яндекса», у новой модели яркое контрастное изображение — за счет сотен миниатюрных светодиодов. В пике яркость достигает 650 нит. ИИ-телевизор поддерживает частоту до 144 Гц и сам подстраивает ее под тип контента. Технологии Dolby Vision, HDR10 и MEMC адаптируют изображение под каждую сцену и делают его более плавным, а технология AI Picture Quality (улучшения качества картинки) — оптимизирует яркость, контрастность и цветопередачу. В итоге изображение получается плавным и выразительным, что особенно заметно в динамичных сценах и при прохождении игр. За звук отвечают четыре динамика общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Для комфортного просмотра видео в темное время суток есть режим «Ночной сеанс». В этом режиме «ТВ Станция» адаптирует яркость экрана под освещение, корректирует палитру цветов и приглушает громкие звуки.

Умный дом и другие функции

С помощью «ТВ Станции MiniLED» можно управлять умным домом. Она поддерживает протоколы Wi-Fi, Zigbee и Matter, что позволяет напрямую подключать к ней датчики, лампочки, выключатели и так далее. Пользователи смогут голосом управлять устройствами, объединять их в сценарии и следить за их показаниями на экране «ТВ Станции». Телевизором можно пользоваться и как умной колонкой с «Алисой». Например, можно попросить «Алису» объяснить незнакомый термин, обсудить с ней домашние дела или рабочие задачи.