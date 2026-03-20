Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора

Google решила не удалять из Android возможность установки приложений их любых источников и из АРК-файлов – то единственное, что отличает эту систему от Apple iOS. Но и воспользоваться этой функцией будет непросто – при первой попытке сделать это Android выдаст блок на 24 часа. Столько же россиянам теперь приходится жить без мобильного интернета по возвращении из-за рубежа или отключении телефона на трое суток и более.

Разворот почти на 180

Интернет-гигант Google передумал мешать миллиардам людей полноценно пользоваться своими Android-устройствами. Как пишет портал Liliputing, он решил отказаться от введения запрета на установку приложений из сторонних источников и из АРК-файлов.

Как сообщал CNews, эта идея пришла в голову топ-менеджерам, ответственным за разработку Android, в августе 2025 г. идея заключалась в привязке пользователей к магазину Google Play, Другими словами, они захотели превратить Android в копию Apple iOS, где приложения официально скачиваются только через App Store. Лазейки, разумеется, присутствуют, но не все владельцы iPhone и iPad хотят изучать эти недокументированные функции.

Спустя почти год в Google передумали вводить эти ограничения – они должны были заработать в 2027 г. Однако полной свободы выбора источника приложений у пользователей Android все же не будет.

Сутки ожидания

Новая идея Google заключается во временном запрете на установку ПО из стороннего репозитория или вовсе из АРК-файла. Как только пользователь попытается сделать это на своем устройстве в первый раз, ему тут же будет вменена временная блокировка.

Старые версии Android новшество, вероятно, не затронет

Запрет будет действовать ровно 24 часа, после чего все лимиты должны быть сняты. Реализовано это будет в целях борьбы с мошенниками, чтобы те не могли подсунуть своим потенциальным жертвам какое-либо опасное приложение во время беседы с ними. Однако пока неясно, что, по мнению Google, помешает им перезвонить через сутки, когда выйдет срок возможного ограничения, и довести начатое до конца.

Отметим, что в России тоже есть лимиты, длящиеся 24 часа, и они тоже объясняются заботой о безопасности. К примеру, после возвращения из-за границы россияне будут на сутки лишены мобильного интернета. Также сотрудник CNews на собственном опыте убедился, что как минимум один из операторов «большой четверки» на сутки блокирует мобильный интернет и даже SMS, если выключить телефон более чем на три дня.

Чтобы не было слишком просто

24 ожидания – не единственное, что придумала Google. Для обычных пользователей Android возможность установки приложений из сторонних источников теперь будет заблокирована многоэтапным одноразовым процессом.

На первом этапе пользователям придется включить режим разработчика в настройках своего Android-устройства. Затем потребуется перезагрузить гаджет. После этого запустится таймер на 24 часа – по истечении этого времени нужно будет подтвердить свою личность при помощи сканера отпечатка пальцев, распознавания по лицу или путем ввода PIN-кода от устройства.

Лишь после всех этих действий Google великодушно вернет пользователю возможность установки приложений из любых источников, но по умолчанию только на семь дней. В настройках можно будет убрать этот лимит.

Коснется каждого

В первоначальной ревизии нововведения не было сказано, что оно коснется только тех устройств, у чьих производителей нет собственных магазинов приложений. В нынешней редакции об этом по-прежнему не сказано ни слова.

Из этого следует, что изменения затронут даже смартфоны Xiaomi и Samsung – у этих компаний есть фирменные каталоги приложений Get Apps и Galaxy Store соответственно.

Россиян это тоже коснется. Многие приложения, которые нужны для полноценной работы интернета в условиях современных реалий, отсутствуют в Google Play, и часто их нельзя встретить в сторонних сторах. Они распространяются через АРК-файлы.

Также в из-за Google Play нет целого ряда приложений, которые нужны десяткам миллионов россиян. Например, к моменту выхода материала в нем отсутствовали приложения Сбербанка и «Авито».

Почему все меняется

Первоначальная затея Google с полным запретом установки приложений из сторонних источников встретила колоссальное количество негатива. Корпорацию ругали не только пользователи Android-устройств, но разработчики программного обеспечения.

Google поспешила исправиться и к ноябрю 2025 г. подготовила новую и сильно упрощенную концепцию будущих лимитов, чтобы успокоить сообщество. Уже тогда корпорация заявляла, что справиться с установкой ПО из стороннего источника смогут только продвинутые пользователи.

Но важно отметить, что на тот момент она не говорила, что всем желающим установить ПО не из Google Play придется проходить целый квест с 24-часовым ожиданием. Отметим, что кнопки «Включить режим разработчика» в настройках Android нет – это скрытая функция, о существовании которой знают далеко не все пользователи.

Например, на смартфонах Samsung нужно открыть настройки, перейти в «Сведения о телефоне», затем в «Сведения о ПО», а после семь раз нажать на «Номер сборки». На устройствах Xiaomi с прошивкой HyperOS 2 в настройках нужно перейти в раздел «О телефоне» и семь раз кликнуть на «Версию ОС».

Геннадий Ефремов

