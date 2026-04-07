«Перспективный мониторинг»: среди мошеннических схем марта популярны фейковые чаты поликлиник и обновление портала «Госуслуги»

Эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») подвели итоги исследования мошеннической активности в марте и выявили шесть схем обмана, популярных у злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Мошенническая схема «Чат поликлиники»

Мошенники создают поддельные «чаты поликлиник» и добавляют людей без их согласия. В чате просят подтвердить данные через «анкету» по ссылке. На самом деле это фишинг: после перехода установится вредоносное ПО с удаленным доступом к устройству.

Схема «Секретный чат»

Злоумышленники присылают поддельное сообщение, якобы от мессенджера о входе в аккаунт и просят перейти по ссылке для «подтверждения». Это фишинг: настоящие уведомления не приходят в секретные чаты. Переход по ссылке может привести к краже аккаунта.

Схема «Обновление приложений»

Мошенники от имени госорганов просят установить файлы вроде «Госуслуги.apk», «ЕМИАС.apk», «МОЭС.apk» и затем выманивают SMS-код. Это приводит к взлому аккаунтов.

Схема «Ускорение мессенджера»

Через чат-бот злоумышленники просят «подтвердить, что вы не робот» и ввести код. На самом деле это код авторизации, при передаче которого теряется доступ к аккаунту.

Практически аналогичным способом мошенники ранее начали распространять ссылки на фишинговые ресурсы под легендой сохранения доступа к мессенджеру.

Схема «Срочный загран»

На фоне проблем с выдачей загранпаспортов мошенники под видом агентств обещают быстро оформить документ, берут 100% предоплату и собирают документы. После этого исчезают, а данные используют для мошенничества, например, оформления кошельков для дропперства.

Схема «Сезон отпусков»

К сезону отпусков злоумышленники, как обычно, реанимируют старые схемы, а также создают видимость ажиотажа к путевкам («осталось последнее место», «скидка только сегодня»), чтобы как можно скорее привести жертву к оплате. Мошенники используют поддельные сайты, группы в мессенджерах, письма и рекламу, часто с ИИ-контентом. Предлагают жилье или туры «без комиссии» и по выгодным ценам и исчезают после предоплаты.

«Как и в феврале, популярные мошеннические схемы опираются на актуальную повестку и манипулируют тревожным настроением в обществе, раскачивая эмоции жертвы во время общения мотивами срочности, эксклюзивности, дешевизны и так далее. Важно критически подходить к поступающей информации и ее источникам, а также уделять особое внимание цифровой гигиене: не переходить по сомнительным ссылкам, отключить автоскачивание файлов в мессенджерах, скачивать приложения только из официальных магазинов, регулярно проверять доступы приложений на цифровых устройствах, всю информацию проверять в официальных источниках и технической поддержке», — сказал Николай Галкин, начальник отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

Другие материалы рубрики

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
