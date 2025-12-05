Разделы

|

В RuStore появились кастомные страницы

В RuStore появилась возможность создавать кастомные страницы — дополнительные версии карточки приложения для промо-кампаний. Каждая страница формируется отдельно с индивидуальным набором элементов: можно менять иконку, скриншоты и описание приложения, чтобы адаптировать контент под конкретную рекламу или группу пользователей. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Для создания новых карточек приложения паблишеру достаточно зайти в «Консоль RuStore», в разделе «Страница приложения» создать кастомную страницу и заполнить необходимые поля с новой информацией. После модерации страница становится доступной по уникальной ссылке, которую можно использовать в рекламных кампаниях или экспериментах. В настройках можно указать срок публикации (бессрочно или до выбранной даты), добавить внутренние заметки, архивировать неактуальную страницу можно и опубликовать повторно при необходимости.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

Например, «Авито» разработали отдельную страницу с обновленными баннерами и описанием, чтобы выделить возможности платформы в поиске специалистов для разных задач. Такой подход привлекает внимание к конкретным функциям приложения, обеспечивая гибкую адаптацию под различные аудитории и цели продвижения.

«Со стороны разработчиков приложений есть постоянный запрос на расширение возможностей «Консоли RuStore» — в ней уже доступно 16 различных сервисов для эффективной разработки, публикации и аналитики. Новый инструмент повышает степень персонализации контента, улучшает эффективность маркетинговых кампаний и взаимодействия с пользователями и дает возможность выбирать для первой публикации именно RuStore», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» сократили премии втрое

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Программисты-близнецы, уже имеющие судимость за взлом Госдепа, уничтожили федеральные базы данных США в отместку за увольнение

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще