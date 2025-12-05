В RuStore появились кастомные страницы

В RuStore появилась возможность создавать кастомные страницы — дополнительные версии карточки приложения для промо-кампаний. Каждая страница формируется отдельно с индивидуальным набором элементов: можно менять иконку, скриншоты и описание приложения, чтобы адаптировать контент под конкретную рекламу или группу пользователей. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Для создания новых карточек приложения паблишеру достаточно зайти в «Консоль RuStore», в разделе «Страница приложения» создать кастомную страницу и заполнить необходимые поля с новой информацией. После модерации страница становится доступной по уникальной ссылке, которую можно использовать в рекламных кампаниях или экспериментах. В настройках можно указать срок публикации (бессрочно или до выбранной даты), добавить внутренние заметки, архивировать неактуальную страницу можно и опубликовать повторно при необходимости.

Например, «Авито» разработали отдельную страницу с обновленными баннерами и описанием, чтобы выделить возможности платформы в поиске специалистов для разных задач. Такой подход привлекает внимание к конкретным функциям приложения, обеспечивая гибкую адаптацию под различные аудитории и цели продвижения.

«Со стороны разработчиков приложений есть постоянный запрос на расширение возможностей «Консоли RuStore» — в ней уже доступно 16 различных сервисов для эффективной разработки, публикации и аналитики. Новый инструмент повышает степень персонализации контента, улучшает эффективность маркетинговых кампаний и взаимодействия с пользователями и дает возможность выбирать для первой публикации именно RuStore», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.