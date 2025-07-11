Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

RuStore запускает технологию мгновенной загрузки приложений

Магазин приложений RuStore тестирует технологию мгновенной загрузки, которая ускоряет процесс установки мобильных приложений. Первым сервисом, поддерживающим новую технологию, стал мессенджер MAX. Пользователи могут установить его в среднем за 15 секунд. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Благодаря переработке сценария установки удалось сократить время для пользователя. Раньше требовалось внимательно следить за загрузкой в течение 1-2 минут, теперь же опыт стал более бесшовным и занимает несколько секунд», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Новое решение делает более прогнозируемым использование трафика на устройствах. В ближайшие месяцы RuStore планирует расширить список приложений, поддерживающих технологию.

Ранее RuStore оптимизировал процесс скачивания приложений и ускорил их загрузку на 24%. Алгоритм многопотоковой загрузки сокращает риски потери соединения, а сжатие файлов уменьшает объем скачиваемых данных на 22%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще