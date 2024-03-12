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Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore

Более тысячи российских и международных компаний используют инфраструктуру RuStore для разработки и публикации приложений. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», OZON, «2ГИС» и другие. Об рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

В RuStore есть все необходимые инструменты для разработчиков и издателей приложений: работа с отзывами, проведение оплаты, анализ пользовательской активности, включая инструмент для сбора и анализа ошибок Tracer и сервис для удаленного конфигурирования Remote Config. Например, китайская студия Clicktouch монетизирует свои игры через платежные технологии RuStore, YKW Game использует сервис уведомлений для работы с аудиторией.

«По отзывам мы знаем, что для многих разработчиков и компаний RuStore стал основным каналом распространения приложений и связи с аудиторией. Это мотивирует нас дальше развивать платформу, добавляя и совершенствуя собственные инструменты и технологии. Наша цель — обеспечить полноценное сопровождение в плане разработки, тестирования и управления приложениями», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту в RuStore.

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