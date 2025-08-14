RuStore: около трети геймеров на Android хотя бы раз использовали читы

По данным опроса, проведенного магазином приложений RuStore, 28% пользователей Android когда-либо играли нечестно, использовали коды и нарушали правила. Согласно результатам исследования, наиболее популярная причина применения читов — желание сделать процесс игры более веселым. Этот вариант выбрали 35% игроков. 31% отметили, что обращаются к ним для повышения интереса к игровому процессу, а 30% — чтобы облегчить прохождение сложных уровней, сэкономить время или исследовать различные возможности в игре. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

При этом больше половины пользователей Android (60%) никогда не использовали читы. 27% игроков считают важным придерживаться честной игры, а 23% предпочитают проходить сложные сценарии самостоятельно. Лишь 10% респондентов от нечестной игры отталкивает риск получить бан.

«Сейчас многие стремятся закончить игру как можно быстрее, поэтому читерство стало довольно распространенным явлением. Однако, как показывает статистика, большинство игроков все же предпочитает самостоятельно проходить весь сюжет в игре — так, как его задумали авторы», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Исследование проведено RuStore совместно с компанией «Ипсос Комкон» в России. В онлайн-опросе приняли участие 4000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, пользователей Android, самостоятельно устанавливающие приложения на свой смартфон. География опроса охватывает города России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.