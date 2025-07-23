RuStore запускает персональную аналитику для геймеров

Магазин приложений RuStore вводит обновление интерфейса с акцентом на игровой контент. Ключевые нововведения направлены на персонализацию пользовательского опыта и упрощение поиска среди 75 тыс. приложений и игр. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Игровой профиль

Главная новинка — игровой профиль, который анализирует активность пользователей и предоставляет персональную статистику игрока. Система отслеживает общее время в играх и тренды за последний месяц, показывая любимые жанры, ведет историю игровых сессий и установленных приложений. Все данные доступны во вкладке «Мое» и обновляются в режиме реального времени.

Улучшенная навигация и маркировка контента

Обновленная система навигации включает в себя специальные метки для быстрого поиска игр и приложений: «Топ категории» — лидеры в своих сегментах; «Хит» — новинки и популярные приложения. Например, мессенджер МАХ; «Большая новинка» — свежие релизы; «Событие внутри» — приложения с активными внутриигровыми событиями.

«Мы создаем не просто магазин приложений, а персональную экосистему для каждого пользователя. Новая аналитика поможет геймерам лучше понять свои привычки и выбирать контент, который действительно им интересен», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Новый интерфейс доступен в последней версии RuStore.