Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Нейросети в RuStore покажут тренды в поиске

В поиске магазина приложений RuStore появился раздел «Часто ищут», где ИИ собирает популярные запросы пользователей. В феврале 2025 г. самым востребованным поисковым запросом стал «игры без интернета». Об этом CNews сообщили представители RuStore.

ML-модель анализирует все входящие пользовательские запросы, группирует похожие, например, «знакомства» и «сайт знакомств», и формирует сводку трендов. Пользователь может перейти по любому запросу и посмотреть подборку приложений по теме.

«Новый раздел поиска покажет пользователям актуальные сейчас тематики и даст возможность быстрее ориентироваться в каталоге из 50 тыс. приложений и игр. В нашем поиске уже задействована ML-модель, которая подбирает конкретное приложение под запрос. Новая функциональность позволит посмотреть подборку приложений, которые набирают популярность», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

ИИ в RuStore также помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки, а также анализируют отзывы на игры и приложения, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах

Сам пиши свой код. Виртуальный помощник программиста взбунтовался, отказался помогать разработчику и посоветовал учить матчасть

В мобильном интернете революция. В браузере для Android впервые в истории появились расширения как на ПК, спасибо Microsoft

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще