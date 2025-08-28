RuStore запустил функцию публичного бета-тестирования приложений

В магазине приложений RuStore теперь можно бета-тестирование приложения до публикации на всю аудиторию. Для этого достаточно загрузить первую сборку в специальный раздел «RuStore Консоли», оформить карточку в магазине и получить ссылку на бета-версию, по которой приглашенные пользователи смогут присоединиться к тестированию. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Пользователи, перейдя по ссылке, смогут подключиться к режиму тестирования, установить бета-версию и оставить обратную связь, которую увидит только разработчик. Оценки и отзывы тестировщиков не отображаются в публичной карточке приложения и не влияют на его рейтинг. Если пользователь передумает получать новые бета-версии приложения, он всегда сможет выйти из режима тестирования.

«Внедрение бета-тестирования создает взаимовыгодную экосистему для всех участников. Разработчики смогут собрать ценные отзывы и статистику от целевой аудитории и устранить критические недоработки до массовой публикации, а пользователи становятся активными участниками процесса создания продуктов и могут влиять на итоговое качество приложений», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

В «RuStore Консоли» также есть возможность закрытого тестирования приложений. Альфа-тестирование позволяет разработчику открыть доступ только определенным пользователям.