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RuStore разработал инструмент для платежей в любых магазинах приложений

Официальный магазин приложений RuStore представил возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных из любых источников. Разработчики из России и других стран смогут принимать оплату даже если выложили свое приложение в другой магазин приложений. Об этом рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Обновленный сценарий покупки будет доступен всем разработчикам. Для этого достаточно перейти версию 6.1 SDK платежей в RuStore. Приложение с этой версией SDK можно публиковать в любой магазин приложений, платежи будут проходить через платформу RuStore. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

В новой версии пользователи смогут покупать внутриигровые товары без авторизации — достаточно будет ввести email для отправки чеков. Оплатить покупки можно будет любым удобном способом.

«Мы построили инфраструктуру для заработка и развития бизнеса на российском рынке и готовы масштабировать наше решение. Универсальный платежный SDK позволит разработчикам увеличить прибыль и конверсию покупок, без необходимости адаптировать приложения для каждой новой публикации», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

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