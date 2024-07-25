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RuStore перевел рекомендации и поиск на технологии ИИ

В официальном магазине приложений RuStore появились технологии машинного обучения (ML). Теперь нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Наиболее часто ML используется в поиске для выдачи нужных приложений. Система анализирует первые буквы, которые вводит пользователь и, на основе схожих запросов, предлагает популярные приложения или игры.

«Внедрение ML-технологий поможет пользователям RuStore быстрее находить новые полезные приложения и игры. Например, теперь поисковый алгоритм выдаст не только ответ на прямой запрос “почта”, но и будет учитывать поисковые тренды, а значит, порекомендует смежные сервисы, которые пользователи чаще всего устанавливают вместе с почтой», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

Также технологии машинного обучения помогают создавать персональные подборки приложений и игр. Система обезличено анализирует установки разных пользователей и формирует подборку с похожими приложениями или играми или рекомендует схожие по интересам, на основании опыта других пользователей.

При рекомендациях нейросети учитывают количество установок и открытий приложений, наличие комментариев, частоту обновлений и другие важные для пользователей параметры. В рекомендуемые подборки попадают не только популярные игры. ИИ-модель продвигает и недавно запустившиеся проекты, помогая им набрать аудиторию.

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