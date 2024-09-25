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RuStore: 47% родителей используют функции родительского контроля

Официальный магазин приложений RuStore поделился результатами исследования, согласно которому 47% родителей активно используют функции родительского контроля.

Чаще всего с помощью родительского контроля ограничивают доступ к сайтам (66% родителей) и установки приложений (63%), реже следят за временем использования устройств (48%) и местоположением ребенка (44%). 25% родителей скачивают специальные приложения для контроля, а 22% пользуются встроенным ограничителем в смартфоне ребенка.

«Для удобства родителей мы разработали специальный детский режим, который можно включить в настройках профиля RuStore. Он позволяет настроить просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка и управлять его покупками. Также при включении появляются подборки с полезными детскими приложениями и играми, которые подобрала наша редакция», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

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