В RuStore появились инструменты для сбора и анализа ошибок и удаленного управления мобильными приложениями

Российский магазин приложений RuStore представил новые возможности для разработчиков. Сервис Tracer позволит паблишерам найти технические проблемы и ошибки в приложениях, а благодаря Remote Сonfig можно управлять функциями своего приложения без публикации обновлений.

«Remote Сonfig и Tracer оптимизируют рутинные процессы разработки и дают более широкие возможности для паблишеров. Например, Tracer отмечает, где произошла ошибка, и ищет проблемы внутри разделов и модулей программ. Это актуально для приложений, где пользователям доступно множество сценариев использования. Tracer позволяет разработчикам таких приложений упростить поиск ошибок, а также исправить в первую очередь самые важные проблемы», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

Tracer, разработанный командой социальной сети «Одноклассники», стал российским аналогом Firebase Crashlitycs от Google. Он помогает в реальном времени находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и предоставляет автоматические отчеты об ошибках. Еще одно преимущество Tracer — возможность находить «узкие» места в производительности, которые невозможно обнаружить на этапе тестирования. Благодаря оперативному выявлению таких проблем разработчики смогут избежать падения приложения и оттока аудитории.

Remote Config позволяет паблишерам протестировать новые функции, выпустив их только для части пользователей. Если функциональность работает с ошибками или не понравится аудитории, можно ее выключить в режиме реального времени без обновления приложения. Благодаря Remote Config можно публиковать наборы функций для разных групп пользователей. Например, у разработчиков есть возможность запустить обновления для части аудитории с определенной моделью устройств, а остальным включить их после тестирования.

Новые инструменты уже доступны разработчикам в «Консоли RuStore». Они имеют понятный интерфейс, а процесс интеграции не требует сложных настроек.