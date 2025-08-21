«Группа Астра» представляет плагин OpenIDE для работы с репозиториями

«Группа Астра» объявляет о выпуске нового плагина OpenIDE для платформы разработки GitFlic. Основные возможности включают создание новых проектов и отправку кода в репозиторий без необходимости покидать среду программирования, что ускоряет начало работы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Разработчики получают возможность просматривать и проверять запросы на слияние (pull requests) прямо в интерфейсе IDE, экономя время на переключении между приложениями. Также в планах — реализация навигации по существующим проектам и быстрого доступа к файлам репозиториев.

Код плагина опубликован в открытом доступе на платформе GitFlic, где разработчики могут ознакомиться с его реализацией, сообщать о проблемах и участвовать в обсуждении новых функций. Официальные релизы будут доступны как в репозитории GitFlic, так и через маркетплейс OpenIDE, что обеспечит простую установку для широкого круга разработчиков.

«Новый плагин — это важный шаг в развитии GitFlic. Мы стремимся максимально упростить рабочий процесс разработчиков, предоставляя инструменты для комфортной работы с кодом. Уже в первой версии плагина мы реализовали ключевые функции, а в ближайших обновлениях планируем расширить его возможности», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.