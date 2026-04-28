«Инферит ИТМен» выпустил версию 7.0 с гибкой ролевой моделью и обновленным интерфейсом

Российский разработчик программных продуктов «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представил новую версию системы учета, инвентаризации и контроля над ИТ-активами — «Инферит ИТМен» 7.0. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ключевым обновлением в версии 7.0 стала реализация гибкой ролевой модели (MVP), которая существенно расширяет возможности управления доступами и пользователями в системе.

В рамках этой инициативы в «Инферит ИТМен» появилось управление пользователями: теперь администраторы могут добавлять и удалять сотрудников в группах, активировать и блокировать пользователей, настраивать парольные политики. Это упрощает администрирование и позволяет быстрее адаптировать систему под организационную структуру компании, а также повышает точность контроля над ИТ-активами и безопасность. В следующем релизе планируется расширение гибкой ролевой модели на все разделы.

Также в версии 7.0 реализован принцип минимально необходимого доступа: пользователь видит в интерфейсе только те разделы и функции, которые нужны ему для работы. Лишние разделы и кнопки скрываются, что делает работу в системе проще и снижает вероятность ошибок.

Дополнительно внедрены базовые политики безопасности, включая настройки, связанные с паролями, что снижает риск несанкционированного или избыточного доступа.

В продукте реализован переход на стандартные компоненты пользовательского интерфейса (UI-компоненты): повысилась консистентность интерфейса, дизайн стал более современным.

Изменения коснулись и работы с агентами. Появилась функция удаленного перезапуска агентов через веб-интерфейс, расширены возможности их настройки и конфигурирования. Улучшена навигация — решена проблема поиска агентов без задач.

Добавлено новое поле OUI (уникальный идентификатор организации — organizationally unique Identifier, OUI) компании, появляющееся автоматически при инвентаризации, что повышает точность учета и упрощает работу с программными активами. После сканирования устройства даже при отсутствии доступов к нему автоматически определяется платформа (Windows или Linux) и предоставляется минимальная информация об устройстве.

Для сетевой инвентаризации расширены методы аутентификации для WinRM (в том числе поддержка NTLM в режиме Negotiate), а также возможность поставки компонента discovery-web в виде rpm- и deb-пакетов.

«”Инферит ИТМен” 7.0 стал более гибким и управляемым за счет развития ролевой модели и возможности удаленного управления агентами через веб-интерфейс, а также повысил точность и полноту собираемых данных благодаря новым инструментам и атрибутам. Мы понимаем, что для наших клиентов критически важна безопасность. Поэтому в новой версии реализовали принцип минимально необходимого доступа, который защищает данные от несанкционированного использования», — сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Чтобы воспользоваться новым функционалом, пользователям достаточно обновить систему и агенты до версии 7.0.