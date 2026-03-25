Принадлежащий «Газпрому» ИТ-интегратор потратит 200 миллионов на флагманское российское ПО

Крупный российский системный интегратор «ТЭК Информ» потратит на лицензии экосистемы «Ред ОС» около 200 млн руб.



Закупка отечественных ОС

Как выяснил CNews, «ТЭК Информ» потратит 200 млн руб. на лицензии «Ред ОС» — российской операционной системы, разработанной компанией «Ред Софт» на базе ядра Linux.

Тендер на закупку ПО был опубликован 20 февраля 2026 г. Заявки принимались компанией до 6 марта. Итоги электронного аукциона подведут 27 марта.

«ТЭК Информ» — российский системный интегратор, специализирующийся на внедрении и сопровождении ИТ-решений для предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и других отраслей. Создана в 2015 г. в рамках группы компаний «Газпром энергохолдинг».

Основной вид деятельности компании — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания предоставляет услуги и решения в 46 направлениях. В их числе: внедрение, интеграция и обслуживание корпоративных информационных систем, систем промышленной автоматизации, инфраструктурных решений, проектирование и монтаж телекоммуникаций и сетей передачи данных, ИТ‑аутсорсинг, внедрение и обслуживание облачных решений, аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета, а также совершенствование и оптимизация бизнес‑процессов в электроэнергетическом комплексе.

Подробности тендера

В рамках технического задания детализируется перечень программных продуктов, права на которые будут переданы. Помимо флагманской операционной системы «Ред ОС», построенной на пакетной базе RPM и соответствующей стандартам POSIX и LSB, в периметр закупки входят система управления виртуализацией «Ред Виртуализация», платформа для централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ», отечественная система управления базами данных «Ред База Данных», а также решение для управления виртуальными рабочими местами «Ред ВРМ».

Дополнительно заказ включает сертификаты технической поддержки, дающие право на получение консультаций, обновлений и помощи специалистов, и инсталляционные комплекты, представляющие собой сертифицированные ФСТЭК дистрибутивы операционной системы.

Передача неисключительных прав на программное обеспечение производится силами лицензиара в электронной форме: посредством направления на электронную почту лицензионных ключей, сертификатов и инсталляционных пакетов. Срок выполнения обязательств по передаче прав составляет десять календарных дней с момента получения заказа, при этом все действия должны быть завершены не позднее 31 декабря 2026 г.

Согласно карточке закупки, заявки на участие в тендере подали две компании, информация о которых на момент написания этого материала ни в документах, ни на сайте госзакупок не указана. Однако известны требования, предъявляемые к потенциальным подрядчикам. Претендент должен не только обладать подтвержденным опытом предоставления прав на использование программ для ЭВМ за последние три года, но и являться официальным партнером правообладателя — компании «Ред Софт». Соответствующие подтверждающие документы необходимо представить в составе заявки, что подчеркивает стремление организаторов работать исключительно с аккредитованными и проверенными партнерами, способными обеспечить должный уровень сервиса и безопасности при передаче лицензионного отечественного программного обеспечения.